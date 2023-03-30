Украинские боевики нанесли ракетный удар по Троицкому в ЛНР: Один мирный житель погиб, еще четырнадцать – ранены

Противник обстреливает из натовских вооружений. Фото: СЦКК ЛНР

Один мирный житель погиб, еще четырнадцать – ранены в поселке Новотроицкое, что в Луганской Народной Республике, в результате сегодняшнего ракетного удара по нему украинских боевиков. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По состоянию на 13.30, в результате обстрела Троицкого с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено 2 ракеты), погиб один мирный житель и 14 человек получили ранения, - говорится в сводке СЦКК.

Противник обстреливает из натовских вооружений. Фото: СЦКК ЛНР

Противник обстреливает из натовских вооружений. Фото: СЦКК ЛНР

Ранее сообщалось, что в Троицком повреждены четыре многоэтажки, корпус Троицкой центральной районной многопрофильной больницы и магазин.

За прошедшую неделю Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано шесть обстрелов территории Республики со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) с применением тяжелого вооружения по Сватово, Лисичанску, Нижней Дуванке, Ковалевке и Березово, в ходе которых противник применял РСЗО HIMARS (2 ракеты) и артиллерийские орудия 155 миллиметров (35 снарядов).

Противник обстреливает из натовских вооружений. Фото: СЦКК ЛНР

Жертвами агрессии ВФУ за этот период стали 5 мирных жителей, из которых 2 человека погибло и 3 получили ранения.

Разрушено и повреждено 23 домостроения и 4 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе одно медицинское учреждение.

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