ВСУ дважды обстреляли поселок Троицкое в ЛНР из установки HIMARS, ранены шесть человек

По населенному пункту были выпущены четыре ракеты. Фото (архив): УНМ ЛНР

Шесть человек получили ранения при повторном обстреле поселка Троицкое в ЛНР. Кроме того, повреждены жилые дома, больница и магазин. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что населенный пункт был обстрелян противником с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Первый удар по поселку был произведен в 09:10, второй последовал спустя два часа. В общей сложности ВСУ выпустили по Троицкому четыре ракеты.

- По предварительной информации, в результате обстрела населенного пункта Троицкое с применением РСЗО HIMARS получили ранение шесть мирных жителей, поврежден корпус Троицкой центральной районной многопрофильной больницы и магазин, - проинформировали в СЦКК.

Отметим, что после первого обстрела поселка сообщалось о ранении женщины 1984 года рождения, а также повреждении четырех многоквартирных домов.

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