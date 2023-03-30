ВСУ обстреляли машиностроительный завод в Ясиноватой: ранены трое сотрудников

Военные эксперты зафиксировали повреждения инфраструктуры предприятия Фото: Иван ЖИЛЯК

30 марта вооруженные формирования Украины открыли огонь из 155-го калибра (стандарт НАТО) по прифронтовой Ясиноватой. Реактивные снаряды разорвались на территории градообразующего предприятия – Ясиноватского машиностроительного завода.

Глава администрации города Дмитрий Шевченко сообщил о трех раненых мирных жителях. Все они – сотрудники этого научно-производственного объединения. В больницу госпитализированы с минно-взрывными травмами мужчины 1993 и 1966 годов рождения и женщина 1968 года рождения.

Специалисты СЦКК ДНР зафиксировали повреждения инфраструктуры машиностроительного завода. По данным военных экспертов, противник выпустил пять реактивных снарядов из оккупированной Авдеевки в 8.45.

Напомним, что в прошедшие сутки в ДНР в результате украинских обстрелов пострадал мирный житель Макеевки. Он получил ранение в Кировском районе города. Повреждены пять домостроений в Кировском и Киевском районах Донецка, Докучаевске, а также один объект гражданской инфраструктуры.

По данным СЦКК, украинские боевики 14 раз за сутки открывали огонь по территории Республики, они выпустили 69 боеприпасов. Под вражеским огнем оказались Ясиноватая, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский район) и Докучаевск.

На донецком направлении противник совершил двенадцать обстрелов из реактивной системы залпового огня и артиллерии 155 миллиметров.

На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров.

На докучаевском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров.

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