В Ясиноватой зафиксировали попадания украинских снарядов на территории машзавода

Пока нет точной информации о повреждениях, но с учетом того, что было ранено трое сотрудников предприятия, скорее всего, попали в производственный цех. Фото (архив): сайт Главы ДНР

При обстреле Ясиноватой пострадала инфраструктура Ясиноватского машиностроительного завода. Об этом сообщил ДАН глава администрации города Дмитрий Шевченко.

Он заявил, что на территории завода были зафиксированы попадания украинских снарядов.

- Пока нет точной информации о повреждениях, но с учетом того, что было ранено трое сотрудников предприятия, скорее всего, попали в производственный цех, - сказал мэр.

Напомним, сегодня утром украинские боевики нанесли новый артиллерийский удар по Ясиноватой. В результате обстрела пострадали трое человек. Ранение получили двое мужчин 1966 и 1993 годов рождения и женщина 1968 года рождения. Как выяснилось, они являются сотрудниками Ясиноватского машзавода.

По данным СЦКК, обстрел города произошел в 8:45. Со стороны подконтрольной украинским войскам Авдеевки по Ясиноватой были выпущены пять снарядов калибром 155 мм натовского образца.

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