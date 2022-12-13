«Даже не верится, что все это сделано Народным фронтом за год»: Президентское движение подвело итоги работы в 2022 году

В Москве прошло заседание Центрального штаба Народного фронта. Фото: Народный фронт

В Москве прошло заседание Центрального штаба Общероссийского Народного фронта, в ходе которого были подведены итоги работы президентского движения в уходящем году. В нем принял участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

- В этом году название «Народный фронт» зазвучало вроде бы также, а вроде бы совсем по-другому, - говорит Кириенко. - Потому что в условиях спецоперации, в условиях, когда в реальности против нашей страны ведется полномасштабная война, и в зоне проведения спецоперации понятно, что нам противостоит не украинская армия, а объединенные силы всего блока НАТО, и экономическая война, и информационная, психологическая, слово «фронт» и особенно «народный фронт» - стали звучать по-другому.

Сергей Кириенко. Фото: Народный фронт

РИСКОВАЛИ ЖИЗНЬЮ

Волонтеры Народного фронта заходили в освобожденные населенные пункты буквально сразу же за военнослужащими. Они сразу же принимались за оказание помощи населению, вытаскивали детей из подвалов, проводили эвакуации, привозили гуманитарную помощь.

- Не случайно у нас в этом году впервые указами президента Российской Федерации высокие государственные награды, боевые награды, такие как медали За отвагу, ордена Мужества вручаются мирным людям, которые не брали в руки оружия, но рисковали жизнями наравне с военнослужащими ради того, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждался. Волонтеры спасли тысячи жизней, - сказал Сергей Кириенко.

По словам первого замруководителя Администрации Президента России, Народный фронт реализовал множество очень хороших проектов. Среди них – проект «Все для Победы!» Он начинался со сбора помощи 1 и 2 корпусам военных подразделений Донбасса, а уже сегодня развернулся до помощи всем без исключения военнослужащим.

- Это такой пример общенародного включения. В это дело включилось огромное количество людей, - отметил Кириенко. - Почти 4 миллиарда рублей собрали люди. Средняя сумма пожертвования небольшая. Очень часто пенсионеры приносят 500 или тысячу рублей, но для него эта тысяча рублей намного дороже, чем для кото-то из бизнеса сотни миллионов.

ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ

В 2022 году Народным фронтом проделана огромная работа. Основные результаты деятельности озвучил руководитель Исполкома движения Михаил Кузнецов.

- Важнейшая часть работы Народного фронта в этом году связана с осуществлением гуманитарной миссии на новых российских территориях, - сказал Кузнецов. - Была создана система регулярного снабжения мирных жителей городов с разрушенной инфраструктурой водой и хлебом. Четыре хлебозавода и пекарни на территории Донбасса получают необходимые продукты, благодаря чему на сегодняшний день люди уже получили свыше одного миллиона буханок хлеба. 254 емкости установлено для беспрерывного обеспечения жителей Донбасса питьевой водой.

Михаил Кузнецов. Фото: Народный фронт

Также совместно с Фондом помощи детям Донбасса, учрежденным банком «Россия», президентское движение передало молодым мамам ДНР и ЛНР больше 11 тысяч наборов для новорожденных.

- Участники масштабной акции Народного фронта «Поезд помощи Донбассу» собрали и доставили 68 вагонов гуманитарного груза из 60 регионов России общим весом более 2400 тонн, - рассказывает Михаил Кузнецов. - В преддверии Дня Победы представители Народного фронта провели акцию «Огонь памяти». Частицы Вечного огня из Александровского сада в Москве доставили ветеранам Великой Отечественной войны в Луганскую и Донецкую народные республики, а также в 10 зарубежных стран.

Народный фронт оказывает неоценимую помощь мирным жителям. Фото: Народный фронт

Сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что уровень доверия к Народному фронту у людей вырос. Они видят и понимают, что эта организация помогает в это непростое время и решает очень многие задачи.

- Даже не верится, что все это сделано Народным фронтом за год. Переоценить это невозможно, - подчеркнул Комисаров.

Народный фронт оказывает неоценимую помощь мирным жителям. Фото: Народный фронт

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

В ходе заседания в составе Центрального штаба Народного фронта произошли изменения. В него вошли 12 человек, среди которых военкор «Комсомолки» Александр Коц и руководители штабов Народного фронта в ДНР и ЛНР Владимир Тараненко и Анна Еременко. Тараненко также был назначен и руководителем «Молодежки» Народного фронта.

- Благодарю за оказанное доверие, за поддержку. Это действительно большая ответственность. Самое главное быть командой, быть вместе. Мы добьемся больших результатов. Работа «Молодежки» видна и важна. Нельзя забывать, что молодежь – наше будущее. Ребят в обиду не дам, - отметил Владимир Тараненко.

Владимир Тараненко. Фото: Народный фронт

Напомним, на форуме #МыВместе, прошедшем в Москве в начале декабря, руководитель регштаба в ДНР Владимир Тараненко стал «Волонтером года». В то же время сопредседатель Челябинского регионального исполкома Народного фронта Юрий Гагарин получил звание «Человек года».

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