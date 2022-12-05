Награду вручил Владимир Путин: «Волонтером года» стал дончанин Владимир Тараненко

Владимир Тараненко - "Волонтер года". Фото: Росмолодежь

С 4 по 7 декабря в Москве проходит международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2022. Он объединил больше десяти тысяч человек из России и более чем 45 стран мира. Впервые в мероприятии приняли участие и представители новых регионов РФ. От Донецкой Народной Республики участие в форуме приняли 150 человек.

Среди них студент из Зугрэса Олег Горбатюк. Волонтер рассказал «Комсомолке», что стал добровольцем случайно, но потом, за довольно короткое время, это дело стало частью его жизни. Сейчас парень руководит зугрэсским штабом общественного движения «Молодая Республика».

- Моя деятельность заключается в контроле и развитии всесторонней деятельности в городе Зугрэс. Волонтерское направление мы активно развиваем, помогаем пенсионерам, людям с ограниченными физическими возможностями инвалидам, - рассказывает Олег. - В моем деле, как по мне, главное спокойствие и доброта. Все люди разные, к каждому нужно найти подход, это очень трудный процесс, на который затрачивается не мало сил, поэтому спокойствие довольно важный момент.

Олег Горбатюк

ЗОВ ДУШИ

София Дударь, руководитель пресс-службы общественной организации «Молодая Республика», занимается волонтерством деятельностью уже более трех лет. По ее словам, добровольчество сейчас – одно из основных направлений организации.

- С первых дней спецоперации мы помогаем жителям освобожденных населенных пунктов: гуманитарно, психологически и информационно. Стараемся оказывать любую помощь, в которой нуждаются наши люди, - сказала Софья. - Добровольчество - это не работа, это зов сердца и души. Если каждый из нас будет добр к окружающим, мир станет лучше. Однозначно. Берите пример с нашего Президента. Это настоящий многолетний труд - быть таким добросердечным и гуманным способен далеко не каждый.

София Дударь

Девушка в беседе с «КП» призналась, что благодарна своей команде, потому что, то доброе дело, которое они делаем все вместе, не было бы воплощено в жизнь, если бы не вклад каждого из них.

- Особенно горжусь нашими парнями! – говорит Софья Дударь. - Они, рискуя жизнью, ездили и продолжают ездить под обстрелами, отвозить жителям разных городов, районов и сел гуманитарную помощь.

За проведенные на форуме дни девушка познакомилась со своими единомышленниками со всей страны, и искренне рада тому, что таких людей много.

- Участие в таком масштабном форуме - это поощрение за нашу активную деятельность, а также возможность познакомиться с интересными людьми, зарядиться на новые свершения и победы, - подчеркнула Софья.

РАДИ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ

Аспирант кафедры онкологии и радиологии из Донецка Анастасия Литвинова тоже отправилась на форум в Москву. Девушка говорит, что стала добровольцем по зову сердца.

- Мои победоносные предки передали мне и трепетное отношение к истории, что побудило меня присоединиться к Всероссийскому общественному движению «Волонтеры Победы», где мы заботимся о ветеранах, занимаемся популяризацией истории Великой Отечественной войны, и оберегаем объекты культурного наследия, - рассказывает Анастасия. - Самое важное для меня в добровольчестве - это человеколюбие, команда и возможность увидеть плоды командой работы, которые помогают улучшить мир. Все мои друзья и коллеги-волонтёры искреннее любят то, чем занимаются.

Анастасия Литвинова

Организаторы разделили мероприятия форума на четыре основные программы – полезная, культурная, деловая и выставочная. Каждая из них отвечала интересам участников. Были и мастер-классы, и общение, и пятикилометровая беговая экскурсия по столице и многое-много другое.

- Главная тема форума этого года - «Партнерство ради общих целей», - рассказывает Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике рассказывает Артем Метелев. - Мы определили свою цель: объединить как можно больше инициативных и активных граждан, социально ориентированных компаний, которые готовы работать вместе над глобальным улучшением жизни нашего общества.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

И, конечно же, главное событие форума – награждение победителей премии #МЫВМЕСТЕ. В этом году финалистами стали 127 социальных инициатив, лучшие из них определяли народным голосованием, в котором участвовали почти 150 тысяч россиян и 30 губернаторов регионов РФ. Победители премии получили различные награды - гранты, годовую программу обучения, медиасопровождение, бесплатные путешествия по России и многое другое.

Победителя номинации «Здоровье нации» вместе с зампредседателя Правительства России Татьяной Голиковой награждал и известный хирург из Донбасса, Герой Труда Донецкой Народной Республики Эмиль Фисталь.

- Несколько лет назад Татьяна Голикова поздравляла меня за получение премии «Признание», а сегодня мы вместе поздравляем наших победителей. Желаю, чтобы все были здоровы, а самое главное – мы ждем победы, и я надеюсь, что она скоро произойдет.

Традиционно в этом торжественном мероприятии принял участие и президент Российской Федерации Владимир Путин.

- Трудно найти слова, которые бы передали наше отношение к людям, которые бескорыстно, по зову сердца помогают тяжелобольным в хосписах, сопровождают крупнейшие спортивные соревнования, поддерживают правопорядок, заботятся о природе, вообще посвящают значительную часть своей жизни помощи другим – тем, кто нуждается в этой помощи. И тонко чувствуют, что кто-то нуждается в поддержке. Это наши волонтёры, а их более 21 миллиона человек – это более 15 процентов всего населения нашей огромной страны. Это армия целая, огромная армия, - сказал Путин.

Президент отметил, что сегодня особенно важно и особенно ценно, что волонтеры поддерживают участников спецоперации и их семьи.

Низкий вам за это поклон, спасибо вам большое, - поблагодарил добровольцев лидер государства. - И конечно, мы будем делать всё, для того чтобы поддерживать волонтёрское движение, и чтобы имена наиболее достойных – а достойных среди волонтёров очень много, с началом той же самой специальной военной операции многие из вас напрямую чуть ли не на линию фронта выехали, чтобы помогать людям там на месте. Рискуя своим здоровьем и жизнью, помогали другим людям. Удивительно, ведь это не «обязаловка» какая-то – люди поехали по зову сердца. И конечно, имена таких людей должна знать вся страна.

По словам Владимира Путина, такие люди, заслуживают самых высоких наград.

- Безусловно, из поведения таких людей складывается то, что мы называем национальной идентичностью, - говорит президент РФ. - Это помогает сохранять нашу национальную идентичность, которая лежит в основе мощи России.

ПОЗДРАВЛЯЛ ПРЕЗИДЕНТ

Награду вручал Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин наградил «Волонтера года». Им стал руководитель регионального исполнительного комитета Общероссийского народного фронта в Донецкой Народной Республике, руководитель Народной дружины ДНР Владимир Тараненко, который вместе с командой эвакуировал более 30 тысяч жителей ДНР и доставлял гуманитарные грузы.

- Спасибо за поддержку волонтерского движения. Спасибо за то, что мы наконец-то дома, - сказал Владимир Тараненко президенту России. - Награда - доказательство того, что мы делаем это не зря. Это заслуга большой команды людей, с которыми я иду плечом к плечу. Иду с ними вперед, с настоящими патриотами своей Родины.

После награждения «Комсомолка» связалась с «Волонтером года» Владимиром Тараненко.

- Владимир, поздравляем с наградой! Какие ощущения?

- Это было волнительным мероприятием, я очень сильно переживал, но тем не менее, чувства одни – это дополнительная мотивация. Стоит отметить, что эта награда не лично моя, это заслуга большой команды Народного фронта, народной дружины, это мотивация и для ребят, которые сегодня в Донецкой Народной Республике ежедневно осуществляют выдачи гуманитарной помощи, помогают мирным жителям и военнослужащим в рамках проекта «Все для Победы!», делают все возможное и невозможное, чтобы спасти людей и приблизить нашу победу.

- То, что вы – представитель Донецкой Народной Республики, это является для вас особой гордостью?

- Конечно. Я всегда был привержен высказыванию: «Где родился – там и пригодился», но на самом деле, это большая мотивация, что у себя дома ты со своей командой делаешь действительно правильные вещи, развиваешь молодежь Республики, помогаешь нуждающимся. И сегодняшняя награда этому подтверждение. Я горд, что я из Донецка, что Донбасс – это мой родной край, малая Родина.

- И добрые дела, получается, делаете для жителей Донбасса.

- Для жителей России, и это немаловажно. У нас принцип довольно простой, как в Советском Союзе было: «Родина сказала: «Надо!» - комсомол ответил: «Есть!»» Надо будет ехать помогать в другой регион, я думаю никто вопросов задавать не будет, а встанут и поедут. Как пример, это Запорожье и Херсон.

- Чем вы занимаетесь в Херсонской и Запорожской областях?

- Туда мы регулярно доставляем разноплановую гуманитарную помощь мирным жителям и военнослужащим. Когда появилась потребность эвакуации мирного населения из Херсона и Правобережья Херсонской области, буквально через шесть часов в город Херсон прибыла первая группа дружинников и активистов Народного фронта в количестве 15 человек, которые на протяжении нескольких недель выполняли задачу. Они менялись, добавлялись и другие волонтеры, но все сделали.

- Какие планы?

- Их очень много. Много инициатив среди нашей команды. Ребята придумывают что-то новое, стараются помочь людям. И хочется дать им максимальные возможности, чтобы они смогли реализовать все свои задумки. Потому что от этого многое зависит, и у них все это получится!

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