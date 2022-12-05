Аспирант из Донецка Александра Залавская после встречи с Владимиром Путиным: Очень сильный лидер. Смотришь на него и понимаешь, почему именно он ведет за собой стольких людей

Александра Залавская (в желтом) задала вопросы президенту Владимиру Путину. Фото: kremlin.ru

МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

С 1 по 3 декабря в сочинском парке науки и искусства прошел второй Конгресс молодых ученных, который стал ключевым событием года в рамках «Десятилетия науки и технологий». В нем приняли участие и представители новых регионов Российской Федерации. В первый день съезда произошло главное событие. С молодыми ученными и слушателями программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования встретился Президент России Владимир Путин.

Лидер государства отметил, что такой конгресс – очень востребованное мероприятие, потому что молодые люди всегда устремлены в будущее.

- Потому что молодые – вся жизнь впереди. А молодые ученые соответствующим образом настроены на карьеру в той области, которой решили посвятить свою жизнь, - сказал Путин. - Это, в свою очередь, означает, что, когда такие люди, как вы, собираются вместе, это дает государству возможность не только вас послушать, но и сделать соответствующие выводы, и помогает государству сориентироваться в задачах развития науки, в целеполагании развития науки.

Президент России пообщался с молодыми ученными России. Фото: kremlin.ru

ВОПРОСЫ ЛИДЕРУ ГОСУДАРСТВА

В ходе встречи, с президентом пообщалась и аспирант Донецкой академии управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики Александра Залавская. В первую очередь молодой ученный поблагодарила Владимира Путина за то внимание и помощь, которая оказывается жителям Донбасса и за решение о демобилизации студентов и аспирантов.

Далее Александра рассказала о научно-образовательной среде ДНР в рамках интеграции в РФ. О том, что сейчас в Республике работают 29 диссертационных советов по 56 научным специальностям, в которых защищено более 600 диссертаций, издаются научные журналы, включенные в перечень Высшей аттестационной комиссии (ВАК) ДНР.

- Однако в России имеется свой перечень резецируемых изданий. Сейчас остро стоит вопрос о возможности включения республиканских журналов в перечень ВАК РФ. Возможна ли упрощенная процедура получения республиканскими журналами статуса изданий, входящих в перечень ВАК Российской Федерации? – спрашивает аспирант Донецкой академии управления.

Александра Залавская на встрече с Владимиром Путиным. Фото: kremlin.ru

Продолжая свое выступление, Александра Залавская затронула еще один волнующий научную среду ДНР вопрос. Проблема заключается в том, что в 2000 году правительства России и Украины заключили соглашение о взаимном признании и эквивалентности дипломов об образовании и ученых званиях, однако выданные ранее, с 1991-го по 2000 годы, дипломы не признаются в РФ и подлежат процедуре нострификации.

- Можно ли упростить данную процедуру для граждан республики, имеющих такие дипломы, выданные в обозначенный период? – задает вопрос президенту молодой ученный из ДНР. - И в завершение хотелось бы услышать от вас, какой период предусматривается для завершения интеграции в научное и образовательное пространство Республики в РФ.

РЕШЕНИЯ БУДУТ ПРИНЯТЫ!

- Я с последнего начну, - отвечает Владимир Путин. - Что касается периода завершения, то он, конечно, будет зависеть от темпов, которыми мы будем двигаться. Чем быстрее – тем лучше. Теперь по поводу признания документов. Мне кажется, что уже было принято недавно решение, что все дипломы, документы об образовании в ЛНР, ДНР, на других территориях, вошедших в состав России, они признаются у нас. Если там есть то, о чем вы сказали, – с 1991 по 2000 год это исключение, – я сейчас не буду вам говорить окончательного решения, но я согласен с тем, что в отношении граждан России, которые проживают на этих территориях, конечно, нужно такое решение принять, я пометил.

Лидер государства признался, что для него это стало неожиданным, потому что он считал, что достаточно уже принятых решений и пообещал поправить это, если таких решений недостаточно, потому что нужно, чтобы люди жили нормально и у них не возникало проблем с тем, что они пришли и проголосовали за то, чтобы войти в состав РФ.

Также Владимир Путин отметил, что на всех новых территориях России существует проблема достаточно сложного состояния инфраструктуры – это состояние зданий, сооружений, той же приборной базы и так далее.

- По предварительным подсчетам, на это потребуется несколько десятков миллиардов рублей, где-то 37, по-моему, миллиардов. Эти средства будут предусмотрены, и мы будем все это на плановой основе стабильно делать, - пообещал лидер РФ.

Другая очень важная тема в этой связи, по словам Владимира Путина, это интеграция на деле во все научно-образовательное пространство России.

- Это значит, что вы и ваши коллеги, так же как вы сейчас участвуете в Конгрессе молодых ученых в «Сириусе» в Сочи, должны работать не только на этой, а на всех других площадках, которые востребованы, которые интересны для вас, - сказал Путин. - Что касается академий и преподавателей высшей школы, то здесь есть вопросы, связанные с тем, чтобы на всех на них, в том числе и на вас, распространялись те стандарты и льготы, которыми пользуются ваши российские коллеги. Я имею в виду и членов академий наук, различных академий на Украине, тех граждан, которые проживают на территории Донецкой и Луганской областей и двух других – Запорожской и Херсонской. Это касается всей социальной составляющей. Мы обязательно примем все решения по этим вопросам.

«ХОЧУ НЕ ТОЛЬКО ИЗУЧАТЬ, НО И ОБУЧАТЬ»

Александра Залавская - аспирант Донецкой академии управления и государственной службы при Главе ДНР

После встречи Владимира Путина с молодыми ученными, мы связались с аспирантом Донецкой академии управления и государственной службы при Главе ДНР Александрой Залавской. Девушка рассказала, что, когда пришло время определяться с выбором профессии, долго думать не пришлось, да и вариантов других не было, ведь ее мечтой было поступление именно в эту Академию.

- Даже больше скажу, всегда хотела обучаться именно на кафедре менеджмента внешнеэкономической деятельности. Как говорится, мысли материальны, так и получилось, - сказала Александра.

- И, наверное, именно поэтому вы и дальше решили связать свою судьбу с Академией и поступили на аспирантуру. Однако все-таки, почему решили продолжить научную деятельность?

- Да, именно так. Я аспирант кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Мне интересно изучать эту сферу. Но также мне бы хотелось не только изучать, но и обучать других

- Почему выбор пал на изучение именно этой сферы?

- ВЭД - это все, что связано с коммерческими сделками предприятий из разных стран. К ней и международные выставки, и инвестиции, и совместное производство. Но основная ее часть - это международная торговля. Чтобы торговать, компании должны перемещать товары через таможенные границы государств. Специалисты по ВЭД как раз отвечают за такие сделки. Все это очень интересно, когда погружаешься с головой. Однако сейчас я делаю уклон больше в подготовку управленческих кадров в этой сфере. Хотелось бы исследовать и этот аспект.

- Какими были ваши ощущения, когда вы узнали, что примете участие во встрече с президентом?

- Если честно, я подумала, что это какая-то ошибка. Я подавала заявку для того, чтобы побывать на этом форуме, найти новые знакомства, пообщаться с одаренными учеными, перенять опыт и привезти новые крутые идеи в нашу Республику. Но когда меня пригласили именно на встречу, я была в восторге!

- Как готовились, как подбирали вопросы?

- Для начала я определила все интересующие вопросы. А уже после, все было согласовано с ректором Ларисой Костровец, проректором Романом Ободцом и моим научным руководителем Ириной Беганской. Огромное им спасибо, за все подсказки, советы и поддержку!

- Какие были первые впечатления, когда в зал зашел Путин?

- Даже не знаю, как описать словами свой восторг. Как только зашел Владимир Владимирович, еще ничего не сказал, но как будто в воздухе ощущалась вся мощь! Очень сильный лидер. Смотришь на него и понимаешь, почему именно он ведет за собой стольких людей.

- Сильно волновались, особенно, когда вам предоставили слово?

- Очень переживала, но больше переживала, когда мы готовились и ждали. Когда Владимир Владимирович начал с нами общение, волнение потихоньку проходило. Он очень располагает к себе.

- Было ли какое-то общение с президентом вне рамок встречи? Может он что-то сказал, что-то пожелал? Так сказать, закулисье…

- Нет, к сожалению, вне рамок встречи пообщаться не получилось. Буду очень надеяться, что это была не последняя встреча и в дальнейшем у меня еще будет возможность снова пообщаться с Владимиром Путиным.

- Какие у вас впечатления от форума в общем? Есть новые знакомства, обмен опытом, знаниями?

- Впечатления только положительные! Я познакомилась с замечательными людьми, они настоящие профессионалы в своем деле. Уже поступили предложения поучаствовать в новых проектах, в дальнейшем, после завершения Конгресса мы, конечно же, обсудим детали. Уже есть и новые идеи, и новые мечты, но пока это останется секретом. Я лучше буду удивлять готовыми результатами.

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