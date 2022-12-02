«Это наша мечта»: Ветеран батальона «Сомали» попросил Путина создать в Донбассе реабилитационный центр

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провёл встречу с инвалидами и представителями общественных организаций. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провёл встречу с инвалидами и представителями общественных организаций. Среди участников встречи был и ветеран батальона «Сомали» - Вадим Серик.

До этого у Президента уже было общение с представителями Донбасса, но на прямую связь с Донецкой Народной Республикой Владимир Путин вышел впервые.

Вадим Серик рассказал президенту о том, что в 2015 году получил ранение, которое приковало его к инвалидной коляске. Бывший военнослужащий обратился к Владимиру Путину с просьбой – создать социально-реабилитационный центр для инвалидов на территории Донецкой Народной Республики, чтобы ребята там обучались заново жить.

- Ведь важно не то, что потеряно, а то, что осталось. Находили себя там, обучались ходить на тех же протезах, ездить на колясках. Мы с женой могли бы организовать курсы по вязанию. Много ребят, которые заинтересованы и могут помочь в резьбе по дереву. Найти себя, переквалифицироваться, - говорит Вадим. - Владимир Владимирович, наверно, это наша мечта – организовать такой реабилитационный центр, чтобы парни, девушки, гражданские военнослужащие после того, как получили травму, ранение, не потеряли себя, а жили вопреки всему и всем назло.

«Нужно реализовать вашу идею»

Владимир Путин выразил слова восхищения такими, как Вадим – теми, кто не побоялся бороться за себя, за других людей, рискуя своей жизнью и своим здоровьем. Также президент отметил, что идея о создании центров реабилитации очень правильная.

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провёл встречу с инвалидами и представителями общественных организаций. Фото: kremlin.ru

- Мы сегодня только обсуждали с Министром обороны и с Татьяной Алексеевной, что нужно не просто их создать, нужно, чтобы между Минобороны в данном случае и социальными службами был налажен соответствующий контакт и обмен информацией. Иногда кажется, что это лежит на поверхности, но это нужно сделать, - говорит Путин. - Но в любом случае, нужно реализовать вашу идею, связанную с центром реабилитации. Там есть несколько точек, где эта работа происходит, но, судя по всему, она находится на первичной стадии. Этого недостаточно, а нужно, чтобы она была разносторонней и включала все компоненты реабилитации: и связанные чисто со здоровьем, с соответствующим оборудованием, с работой психологов, с получением новых компетенций и трудоустройством. Вот над этим обязательно поработаем, в том числе и в рамках того центра, который мы с вами обязательно сделаем.

Также Вадим рассказал руководителю государства о своем занятии – вязании игрушек. Этому его научила жена Валерия, с которой он познакомился в 2018 году в госпитале, где проходил реабилитацию. Она также колясочница. Супружеская пара начала свое дело: Вадим и Валерия стали вязать игрушки и изделия.

Вадим и Валерия вяжут игрушки и изделия. Фото: Личный архив Вадима Серика

Вадим и Валерия вяжут игрушки и изделия. Фото: Личный архив Вадима Серика

В начале специальной военной операции Вадим также не остался в стороне, он организовал сбор и передачу всего необходимого ребятам на передовые позиции.

- Неравнодушные люди поддержали меня. Те люди, которые заказывали у нас игрушки, нас также поддержали. Мы до сих пор оказываем помощь тому или иному подразделению. Просто от себя. Сами не можем участвовать в специальной военной операции по понятным причинам, - рассказал бывший военнослужащий президенту.

- То, что вы вместе с женой нашли себя и делаете правильное, хорошее дело, это хорошо. Это очень здорово, - сказал Владимир Путин. - У нас и спортсмены высших достижений занимаются вязанием. Правда, вязанием на спицах, специально, чтобы пальцы тренировать. Но поскольку вы историк и политолог, и человек с такой непростой судьбой и сильный духом, конечно, ваши возможности, ваши способности и образование можно было бы использовать и по-другому, если бы соответствующим образом была выстроена работа.

Вадим поблагодарил президента России за то, что Донбасс забрали в Россию.

- Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли, - добавил Вадим.

Обстрелы во время общения

Вадиму во время онлайн-встречи пришлось срочно эвакуироваться из-за обстрела Донецка украинскими боевиками. Еще за несколько минут до того, как снаряды начали падать в городе, дончанин общался с президентом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин будет проинформирован, что участник из Донецка был вынужден покинуть мероприятие в связи с обстрелами города со стороны украинских боевиков.

Обстрел пришелся по центру города. Было зафиксировано прямое попадание по бывшему гастроному «Москва». Также под обстрелом оказались жилые дома. Незадолго до этого под огонь украинских боевиков попали жилые районы рядом с торговым центром «Донецк-Сити» в Киевском районе города. По данным мэрии, снарядами был поврежден автобус маршрута № 17. Также были зафиксированы множественные повреждения многоквартирных домов. В результате обстрела погибли 3 человека, еще 5 мирных жителей получили ранения.

- Нет никакой военной целесообразности! Нелюди бьют по центру Донецка, по жилым домам и гражданской инфраструктуре, - заявил временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, прибывший на место вечернего обстрела. - Нет здесь и близко никаких военных объектов, ничего. Здесь есть магазин, остановка рядом. Это центр города. Поэтому никакой нормальной оценки в адрес этих негодяев не может и близко быть.

Пушилин добавил, что в такой обстановке военнослужащим Республики предстоит как можно быстрее отгонять противника от Донецка - чтобы тот физически не мог достать по столице дальнобойным оружием.

- Как только у них представляется возможность выстрелить по городу, они это используют, - отметил Денис Пушилин в адрес украинских боевиков.

«Мы сделаем все, что в наших силах»

Вадим Серик в интервью «Комсомольской правде» после общения с президентом рассказал о том, какие эмоции испытал.

- Мне было очень волнительно. Поучаствовать в видеоконференции мне предложили сотрудники Администрации Главы. Я очень удивился, но конечно же, согласился, так как хотел сказать о создании реабилитационного центра – ведь это необходимость.

- Как вы думаете, насколько быстро все может продвинуться?

- Будет видно. У нас есть реабилитационные центры, но нужно создать такой, который будет находиться в безопасном месте

- Если на вас выйдут с просьбой помочь в создании, поможете?

- Да, конечно. Мы сделаем все, что можем и все, что от нас требуется. Со своей стороны нам понятно, что необходимо.

- Во время конференции начался обстрел. Вам пришлось эвакуироваться?

- Да, нам пришлось уехать. Целый день центр города под обстрелом. Опять начался обстрел. Приняли решение, что нам нужно уехать. Сначала переждали в коридоре, в безопасном месте.

- Вы говорили, что сейчас стараетесь помогать военнослужащим?

- Да, собираем все необходимое и передаем на фронт. Вот сейчас будем передавать теплые стельки. В них два компонента, если в них потоптаться, они дают реакцию и греют.

Вадим собирает и доставляет помощь военнослужащим. Фото: Личный архив Вадима Серика

Вадим рвался в ополчение с первых дней

Вадим Серик встал на защиту Донбасса 2015 году. Тогда ему было всего 20 лет. Говорит, что хотел записаться в ополчение еще раньше, в 2014 году, сразу, как украинские боевики развязали войну. К тому же, пример подал старший брат, который тогда находился в батальоне «Оплот». Брат пытался отговорить Вадима, переживал за него, однако чувство долга перед Родиной взяло вверх, и парень вместе с другим своим братом решили присоединиться к батальону «Сомали».

Две недели братья обучались в артиллерии. Спустя время Вадим попросил отправить его на передовую позицию в Спартаке, который находится возле Донецкого аэропорта. На этих позициях парень отважно и храбро защищал рубежи Республики. Однако 7 мая, за два дня до одного из главных праздников для жителей Донбасса, во время очередного обстрела Вадим получил тяжелое ранение.

- После обстрела с украинских позиций наступило затишье, около 15 минут. Мы решили выпить чаю, я снял экипировку и остался только в бронежилете, который не имел защиты по бокам. И когда я проходил между двумя насыпями, туда прилетела мина, её хвост и осколки зашли в меня. Товарищи вкололи мне обезболивающее и выносили с позиций около двух часов, потому что обстрелы не утихали, тогда ранило ещё троих наших бойцов, - вспоминает Вадим.

У Вадима оказалось перебито лёгкое и позвонки, из-за чего отказали ноги. После этого Вадима направляли в одну больницу за другой. Медики не решались признаться парню в том, что, возможно, он останется прикованным к инвалидной коляске. За здоровье парня боролись сперва донецкие, затем ростовские и московские специалисты. Раны заживали медленно, приходилось делать повторные операции. Московские микрохирурги поставили в позвоночник специальную пластину, при этом не пришлось полностью резать позвонок.

Со своей будущей женой Вадим познакомился в 2018 году в одной из республиканских больниц. Девушка тоже прикована к коляске. Именно Валерия предложила Вадиму попробовать себя в творчестве и научила ему вязать.

Вадим и Валерия вяжут игрушки и изделия. Фото: Личный архив Вадима Серика

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