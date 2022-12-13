В Луганске рассказали, как получить бесплатные подарки для детей к Новому 2023 году

Дети получат заветный подарок под елку Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Каждый ребенок мечтает о новогоднем подарке. Конечно, взрослые побеспокоятся и постараются обеспечить детям приятные сюрпризы под елочкой. Однако некоторые категории детей в Новый 2023 год смогут получить бесплатные подарки от местных органов власти. В Луганске выдача таких новогодних наборов начнется уже 20 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на управление по вопросам труда и социальной защиты населения.

- С 20 декабря 2022 года в Луганске по адресу: улица Пушкина, 8, актовый зал (первый этаж) будет осуществляться выдача новогодних подарков, - рассказали там.

Каждый ребенок мечтает о новогоднем подарке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии уточнили, каким категориям детей положены бесплатные новогодние подарки. Это дети дошкольного и школьного возрастов, которые не посещают дошкольные или общеобразовательные учебные учреждения, а также дети-инвалиды, которые не посещают детсадов и школ, в возрасте до 18 лет (включительно).

Для получения подарка родителям нужно иметь при себе свидетельство о рождении ребенка, паспорт и идентификационный код (оригиналы), а также документ, который удостоверяет личность получателя подарка.

Для тех граждан, которые фактически проживают в Луганске и имеют регистрацию за пределами города, необходимо будет подтвердить место своего проживания справкой (актом) с фактического места проживания.

Новогодние подарки детям будут выдавать с понедельника по четверг - с 10.00 до 16.00, а также в пятницу - с 10.00 до 15.00. Время перерыва - с 13.00 до 14.00.

Контактные телефоны для справок: (0642) 93 25 94, 93 21 71.

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