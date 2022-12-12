В Донецке на площади Ленина устанавливают главную новогоднюю елку Республики

В Донецке начали монтировать главную новогоднюю елку Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке на площади Ленина начали ставить главную новогоднюю елку Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Несмотря на постоянные обстрелы, город готовится к встрече Нового 2023 года. На прилавках магазинов уже появились новогодние подарки и елочные украшения. В витринах и окнах горожан по вечерам горят праздничные гирлянды. А сегодня на площади Ленина работники коммунальных служб начали монтировать главный символ праздника - новогоднюю елку! - отметил Алексей Кулемзин.

В военном городе магазины и кафе украсили свои помещения гирляндами и привычными атрибутами Нового года.

- Бомбежками и обстрелами врагу дончан не сломить и не запугать. Новогодние праздники наступят по расписанию! – заключил градоначальник.

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