ВСУ сбросили на Куйбышевский район Донецка немецкие противотанковые мины: Один мирный житель погиб, еще один - ранен

При подрыве мирному жителю оторвало обе ноги, тяжело ранило руки. Фото: Архив «КП»

Пожилой мужчина, который подорвался на немецкой противотанковой мине в Куйбышевском районе Донецка 28 марта, скончался в больнице. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

У мужчины 1946 года рождения были оторваны обе ноги, тяжелые ранения рук. Вторая пострадавшая 1949 года рождения сейчас проходит лечение в больнице. Женщина лишилась обеих стоп.

Немецкая противотанковая мина АТ2. Фото: СЦКК ДНР

Немецкие противотанковые мины обнаружены на северо-западе Донецка - в поселке Октябрьский.

- В ночь с 27 на 28 марта в поселке шахты «Октябрьский рудник» при помощи РСЗО типа MARS 2 (M270 MLRS) ВФУ выпустили кассетные ракеты MFOM AT2, начиненные противотанковыми минами АТ2. Часть ракет была перехвачена и сбита ПВО, но одна ракета все же раскрыла кассеты и сбросила противотанковые мины на территорию жилого поселка, - сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Немецкая противотанковая мина АТ2. Фото: СЦКК ДНР

В СЦКК рассказали, что мина АТ2 имеет цилиндрический металлический корпус с полусферической верхней крышкой. К крышке крепится парашют для безопасного спуска при минировании. Основную часть корпуса занимает кумулятивный заряд.

Мина имеет магнитный датчик цели, реагирующий на крупные металлические объекты. Она оснащена элементом неизвлекаемости, который подрывает ее при попытке перемещения. Для повышения устойчивости предусмотрен датчик колебаний: при сотрясении грунта или подрыве другой мины он на время отключает взрыватель, что предотвращает подрыв боеприпаса и осложняет обезвреживание.

Немецкая противотанковая мина АТ2. Фото: СЦКК ДНР

При обнаружении подобных боеприпасов ни в коем случае не приближайтесь к ним, незамедлительно вызывайте МЧС.

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