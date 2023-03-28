В поселке шахты «Октябрьский рудник» обнаружены противотанковые мины германского производства

Мины были обнаружены на Кремлевском проспекте. Фото: СЦКК ДНР

На северо-западе Донецка в поселке шахты «Октябрьский рудник» обнаружены противотанковые мины AT2 производства Германии. Они оснащены элементом неизвлекаемости, который подрывает ее при попытке перемещения. Для повышения устойчивости предусмотрен датчик колебаний. Это предотвращает подрыв боеприпаса и осложняет обезвреживание. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Именно от воздействия такой мины сегодня утром по проспекту Кремлевскому, 29 тяжелые ранения получили: мужчина 1946 г.р. – травматическая ампутация обеих ног, тяжелые ранения рук, грудной полости – за его жизнь борются врачи, и женщина 1949 г.р., у которой травматическая ампутация обеих стоп, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что в ночь с 27 на 28 марта в поселке шахты «Октябрьский рудник» Куйбышевского района Донецка при помощи РСЗО типа MARS 2 (M270 MLRS) ВФУ выпустили кассетные ракеты MFOM AT2, начиненные противотанковыми минами АТ2.

— Часть ракет была перехвачена и сбита ПВО, но одна ракета все же раскрыла кассеты и сбросила противотанковые мины на территорию жилого поселка, — отметили в СЦКК.

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