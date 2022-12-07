ДТП произошло на трассе между Торезом и Шахтерском. Фото: ДАН

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие на трассе Т-051 между Торезом и Шахтерском в Донецкой Народной Республике могла произойти из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, после этого и произошло лобовое столкновение с грузовиком. Об этом сообщают очевидцы произошедшего.

- Водитель микроавтобуса выскочил на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. По тому, как располагались машины видно, что микроавтобус вышел на встречную полосу для обгона, по которой двигался грузовик, и видно, что грузовик до последнего пытался избежать столкновения, - говорит очевидец последствий ДТП Сергей. – Пострадало много людей. Погибших уже накрыли простынями, были и легкораненые и тяжелые. Им медики оказывали первую помощь и госпитализировали.

Жительница Республики Елена рассказала, что спустя короткое время после аварии она проезжала место ДТП. По ее словам, это «жуткое зрелище».

- Словами не передать, как это страшно. Благо скорые приехали быстро, и спасли тех, кого еще можно было спасти, - рассказывает Елена. – Маршрутку буквально полностью смяло от удара. После того, что я увидела, не знаю, смогу ли я сегодня ночью уснуть.

На данный момент на месте работают специальные службы, они выясняют подробности дорожно-транспортного происшествия. Официальная версия причины ДТП пока не названа. Участок дороги, где произошло дорожно-транспортное происшествие, перекрыт. Другие автомобили пустили в объезд.

Напомним, что на трассе между Шахтерском и Торезом столкнулись микроавтобус и грузовик. Авария унесла жизни 16 человек, еще четверо получили ранения.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин выразил слова соболезнования родным и близким погибших в аварии между Торезом и Шахтерском.

- Все службы работают на месте. Также поручил и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Ларисе Толстыкиной оперативно проработать необходимые меры поддержки семьям погибших и пострадавших, - сказал Пушилин.

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На месте работают экстренные службы (подробности)

https://www.donetsk.kp.ru/online/news/5044900/