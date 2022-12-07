Обстоятельства аварии уточняются
На трассе между Шахтерском и Торезом столкнулись микроавтобус и грузовик. Авария унесла жизни 16 человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.
— На данный момент известно о 16 погибших. Четверо ранены, — отметили в Минздраве.
Глава администрации Тореза Дмитрий Лысенко отметил, что участок дороги, где произошло дорожно-транспортное происшествие, перекрыт. Другие автомобили пустили в объезд. На месте работают экстренные службы, которые, по сообщениям очевидцев, разворачивают другой транспорт. Обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, что украинские боевики за сутки обстреляли 11 населенных пунктов в ДНР. Под огнем оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка и другие города. В результате обстрела погибли четверо мирных жителей, еще 20 человек получили ранения.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
Денис Пушилин: «Противник наносит удары с единственной целью — убить как можно больше наших людей»
Врио Главы ДНР вновь призвал перестроить работу ведомств, бюджетных организаций и частных предприятий в связи с обстрелами (подробнее)