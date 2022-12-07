В ДТП между Торезом и Шахтерском погибли 16 человек, в том числе защитники ДНР: Глава Республики выразил соболезнования родным погибших

Обстоятельства аварии уточняются. Фото: ДАН

В дорожно-транспортном происшествии на трассе Т-0517 погибли 16 человек, среди которых были и военнослужащие ДНР. Четверо пассажиров получили ранения. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— Искренне соболезную родным и близким погибших сегодня в ДТП между Торезом и Шахтерском. Трагедия на трассе Т-0517 унесла жизни 16 человек, среди них были и наши защитники. Четверо пассажиров получили травмы. Желаю им скорейшего выздоровления, — отметил лидер Республики.

Денис Пушилин добавил, что поручил исполняющему обязанности Председателя Правительства Республики Ларисе Толстыкиной оперативно проработать необходимые меры поддержки семьям погибших и пострадавших.

Напомним, что ДТП произошло на трассе между Торезом и Шахтерском. На данный момент на месте работают экстренные службы, а дорога перекрыта.

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