Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Украина, как государство-химера - отличается неизменной жестокостью к пленным

Освобожденные из плена бойцы ДНР возвращаются домой. Фото: Омбудсмен ДНР

Военнослужащих ДНР в украинском плену пытали током, проводили имитацию казни и угрожали убийством родных. Об этом рассказали освобожденные из плена 7 марта бойцы, видеозапись с их интервью опубликовала сегодня Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Там нас двое суток избивали, одного из наших там убили. Труп его положили перед моими ногами, и он пролежал до позднего вечера, а потом его вытащили в неизвестном направлении. Второго — оператора наводчика — очень сильно избивали, когда я его последний раз видел, это было сплошное синее пятно с поломанными ребрами и выбитыми зубами», — рассказал один из бойцов.

По словам другого, к пленным применяли пытки током. Также им угрожали расстрелом и проводили имитацию казни, заставляли по 5-6 часов стоять на коленях с мешком на голове и связанными руками. Были случаи, когда бойцов лишали сна, угрожали убийством родных.

- Методы государства-химеры остаются неизменными — жестокость и бесчеловечность, только ними страна овладела в совершенстве. Однако несмотря на всю ту боль, которую причиняли нашим бойцам, они не утратили свою силу духа и боролись все это время, за себя, за нас, за Родину, - подчеркнула Дарья Морозова. - Находиться на чужой земле, вдалеке от дома — огромное испытание, которое пройти под силу не каждому. Но наши военные сумели не только дождаться столь долгожданного возвращения домой, но и сохранить в себе веру и надежду на лучшее. Они чувствовали на расстоянии, насколько сильно их любят дома. И сейчас, когда их мечта оказаться снова с родными и близкими так близка, чтобы стать реальностью, они шлют свои приветы и улыбки тем, кто все время разлуки жили в ожидании их возвращения.

Ранее сообщалось, что 90 военнослужащих ВС РФ возвращены из плена 7 марта в результате переговоров между Москвой и Киевом. Из них 39 человек — военнослужащие из ДНР. 29 бойцов сейчас возвращаются домой, а 10 находятся в тяжелом состоянии и проходят лечение. Выехать они смогут только после выздоровления. Также сегодня возвращаются 38 защитников ЛНР.

Тем временем, Дарья Морозова приглашена российской стороной на заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Об этом сегодня сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

- Сегодня в СБ ООН начнется запрошенное западниками заседание по гуманитарной ситуации на Украине. С тем, чтобы выправить предсказуемую одностороннюю подачу происходящего мы запросили в качестве докладчика по видеосвязи омбудсмена ДНР Дарью Морозову, — написал Полянский.

Он добавил, что оппоненты РФ пытаются не допустить участие Морозовой в заседании, они могут попытаться опротестовать участие представителя Донецка процедурным голосованием.

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