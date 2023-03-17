В ЛНР осудили на 20 лет тюрьмы украинского десантника, который убил из реактивного огнемета двух мирных жителей Рубежного

Андрей Карманов полностью признал вину. Фото: Скриншот видео СКР

В ЛНР суд приговорил к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима старшего солдата ВСУ Андрея Карманова, который убил из реактивного огнемета двух мирных жителей Рубежного. Подробности этого дела рассказали в Следственном комитете России (СКР).

Следствием и судом установлено, что 2 апреля 2022 года Карманов находился вблизи частного домовладения по улице Украинской в городе Рубежном. Старший солдат 81-й аэромобильной десантно-штурмовой бригады ВСУ произвел два выстрела из реактивного огнемета по машине марки «Пежо», на стекле которой была надпись «Люди». В машине находились мирные жители, пытавшиеся эвакуироваться из города. В результате два человека погибли, трое получили телесные повреждения различной степени тяжести. Автомобиль был уничтожен.

Карманов полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Но так и не смог толком пояснить, почему открыл огонь по машине. Впрочем, и так понятно - многие украинские военные считают мирных жителей Донбасса «сепаратистами», подлежащими уничтожению.

- Вынесенное судебное решение по этому и другим уголовным делам об аналогичных преступлениях украинских националистов свидетельствует о последовательной работе правоохранительных органов, направленной на реализацию принципа неотвратимости наказания и привлечение к ответственности виновных, - подчеркнули в Следственном комитете.

Напомним, накануне в ЛНР был осужден украинский военный Андрей Незнамов, который совершил преступления против гражданского населения Северодонецка. Следствие установило, что он бросил гранату в квартиру, понимая, что там находятся мирные жители. В результате взрыва была ранена женщина, а ее имущество серьезно пострадало.

Тем временем, в ЛНР следователи СКР продолжают работу на местах захоронений граждан. Накануне они извлекли останки 20 мирных жителей в пгт Щедрищево. При визуальном осмотре у ряда погибших обнаружены взрыво-осколочные ранения, отсутствие нижних конечностей и иные повреждения, которые повлекли их гибель.

На сегодня следователями СУ СК России по ЛНР извлечено 46 останков граждан, по которым назначены медико-криминалистические экспертизы. Личности 14 погибших и их родственники установлены.

Эта работа проводится в рамках расследуемого уголовного дела о геноциде и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Установлено, что с 2016 по декабрь 2022 года украинскими вооруженными формированиями было произведено порядка трех тысяч артиллерийских обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры, в результате которых погибли более 800 граждан, в их числе и малолетние дети. К уголовной ответственности привлечены 16 военнослужащих ВСУ, им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР украинского военного, бросившего гранату в квартиру жительницы Северодонецка, приговорили к 12 годам тюрьмы

Андрей Незнамов признан виновным в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов (подробнее)