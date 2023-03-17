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Политика17 марта 2023 11:34

В ЛНР осудили на 20 лет тюрьмы украинского десантника, который убил из реактивного огнемета двух мирных жителей Рубежного

Андрей Карманов дважды выстрелил из огнемета по машине, на стекле которой была надпись «Люди»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Андрей Карманов полностью признал вину. Фото: Скриншот видео СКР

Андрей Карманов полностью признал вину. Фото: Скриншот видео СКР

В ЛНР суд приговорил к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима старшего солдата ВСУ Андрея Карманова, который убил из реактивного огнемета двух мирных жителей Рубежного. Подробности этого дела рассказали в Следственном комитете России (СКР).

Следствием и судом установлено, что 2 апреля 2022 года Карманов находился вблизи частного домовладения по улице Украинской в городе Рубежном. Старший солдат 81-й аэромобильной десантно-штурмовой бригады ВСУ произвел два выстрела из реактивного огнемета по машине марки «Пежо», на стекле которой была надпись «Люди». В машине находились мирные жители, пытавшиеся эвакуироваться из города. В результате два человека погибли, трое получили телесные повреждения различной степени тяжести. Автомобиль был уничтожен.

Карманов полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Но так и не смог толком пояснить, почему открыл огонь по машине. Впрочем, и так понятно - многие украинские военные считают мирных жителей Донбасса «сепаратистами», подлежащими уничтожению.

- Вынесенное судебное решение по этому и другим уголовным делам об аналогичных преступлениях украинских националистов свидетельствует о последовательной работе правоохранительных органов, направленной на реализацию принципа неотвратимости наказания и привлечение к ответственности виновных, - подчеркнули в Следственном комитете.

Напомним, накануне в ЛНР был осужден украинский военный Андрей Незнамов, который совершил преступления против гражданского населения Северодонецка. Следствие установило, что он бросил гранату в квартиру, понимая, что там находятся мирные жители. В результате взрыва была ранена женщина, а ее имущество серьезно пострадало.

Тем временем, в ЛНР следователи СКР продолжают работу на местах захоронений граждан. Накануне они извлекли останки 20 мирных жителей в пгт Щедрищево. При визуальном осмотре у ряда погибших обнаружены взрыво-осколочные ранения, отсутствие нижних конечностей и иные повреждения, которые повлекли их гибель.

На сегодня следователями СУ СК России по ЛНР извлечено 46 останков граждан, по которым назначены медико-криминалистические экспертизы. Личности 14 погибших и их родственники установлены.

Эта работа проводится в рамках расследуемого уголовного дела о геноциде и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Установлено, что с 2016 по декабрь 2022 года украинскими вооруженными формированиями было произведено порядка трех тысяч артиллерийских обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры, в результате которых погибли более 800 граждан, в их числе и малолетние дети. К уголовной ответственности привлечены 16 военнослужащих ВСУ, им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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