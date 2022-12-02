«Нет никакой военной целесообразности!»: Денис Пушилин дал оценку беспрецедентным обстрелам мирных кварталов Донецка со стороны ВСУ

Денис Пушилин осмотрел место обстрела. Фото: t.me/pushilindenis

Никакой военной целесообразности в массовых обстрелах мирных кварталов Донецка со стороны ВСУ нет. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин, который побывал на месте прилета у супермаркета «Молоко» (бывший гастроном «Москва») в центре столицы.

Осмотрев поврежденное здание и территорию вокруг, руководитель Республики дал оценку действиям украинской армии.

- Нет никакой военной целесообразности! Нелюди бьют по центру Донецка, по жилым домам и гражданской инфраструктуре, - подчеркнул он.

Денис Пушилин отметил, что украинские силовики прекрасно знали, что бьют прицельным огнем по скоплению мирных людей, причем в пятницу вечером, когда улицы города наиболее оживленные.

- Нет здесь и близко никаких военных объектов, ничего. Здесь есть магазин, остановка рядом. Это центр города. Поэтому никакой нормальной оценки в адрес этих негодяев не может и близко быть, - заявил он.

По словам лидера ДНР, что в такой обстановке военнослужащим Республики предстоит как можно быстрее отгонять противника от Донецка - чтобы тот физически не мог достать по столице дальнобойным оружием.

- Как только у них представляется возможность выстрелить по городу, они это используют, - отметил Денис Пушилин в адрес ВСУ.

Сотрудники МЧС рассказали руководителю Республики о пострадавших и повреждениях. Фото: t.me/pushilindenis

Напомним, уже вторые сутки подряд под непрерывным огнем украинских войск находится центральная часть Донецка. Сегодня днем под огонь ВСУ попали жилые районы, расположенные рядом с торговым центром «Донецк-Сити» в Киевском районе. По данным мэрии, снарядами был поврежден автобус маршрута № 17, имеются множественные повреждения многоквартирных домов. В результате обстрела Донецка погибли 3 человека, еще 5 мирных жителей получили ранения.

А вечером очевидцы сообщили о прямом попадании в гастроном «Москва». Также падение украинских снарядов отмечали в районе Комсомольского проспекта, улицы Челюскинцев, проспекта Маяковского, улицы Постышева, проспекта 25-летия РККА и Крытого рынка.

На данный момент известно об одном пострадавшем мирном жителе по улице Челюскинцев.

Тем временем в мэрии сообщили, что в результате обстрела Куйбышевского района погибла женщина 1957 года рождения.

- Смерть наступила до прибытия скорой помощи, - проинформировал мэр города Алексей Кулемзин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Донецке зафиксировали прямое попадание в гостиницу «Ramada» на набережной реки Кальмиус

В результате обстрела центральной части города пострадали мирные люди (подробнее)