ВСУ нанесли новый массированный удар по центру Донецка из «Градов», есть жертвы

Донецк снова под массированным обстрелом ВСУ. Фото: ТГ/Кулемзин

Украинские войска нанесли новый массированный удар по центру Донецка. Мощные разрывы слышны в районе торгово-развлекательного центра «Донецк-Сити», расположенного в Киевском районе.

Со слов очевидцев, один из снарядов взорвался прямо во дворе многоэтажного жилого дома на улице Университетской. Весь фасад изрешетило осколками. Один из снарядов также попал в дом по улице Челюскинцев.

Местные жители срочно оказывают помощь пострадавшим. Сообщают, что есть раненные и на Таманском проспекте.

Тем временем в мэрии просят дончан срочно покинуть улицы - есть риск повторного обстрела.

- Киевский район вновь подвергся удару укрофашистов. В 11:20, по данным СЦКК, из населенного пункта Орловка выпущено 8 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». По сообщению очевидцев, есть пострадавшие. Поврежден автобус маршрута № 17, имеются разрушения. Информация уточняется, - написал в своем телеграм-канале глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

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