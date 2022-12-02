Число погибших от обстрела центра Донецка возросло до трех человек

Поступила дополнительная информация о пострадавших
Фото: Олег УКЛАДОВ
Число погибших сегодня при обстреле центра Донецка возросло до трех человек, также поступила новая информация о раненых. Данные озвучили в Штабе территориальной обороны ДНР.
- В результате обстрела вооруженными формированиями Украины Киевского района Донецка погибли 3 человека, еще 5 мирных жителей получили ранения, - заявили там.
Тем временем в администрации города уточнили, что при обстреле погибли мужчина 1948 и женщина 1982 года рождения. Женщина 1986 года рождения получила ранение, ее доставили в больницу № 1.
Позже информацию дополнили.
- Поступила дополнительная информация о пострадавших во время жестокого обстрела Киевского района. Ранения также получили мужчина 1964 и женщина 1973 годов рождения, - сообщил в своем телеграм-канале мэр города Донецка Алексей Кулемзин.
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