Водная станция, спортивный центр и приют для бездомных животных: Какие еще намечены планы по восстановлению Мариуполя

В Мариуполе продолжаются масштабные восстановительные и строительные работы Фото: Александр ИВАНОВ

Восстановительные и строительные работы в Мариуполе набирают обороты. Город восстанавливают 16 регионов Российской Федерации и более 45-ти подрядных организаций. Особое внимание уделяется жилью и социальным объектам. Глава администрации города Олег Моргун рассказал о новых планах, которые будут реализованы уже в ближайшее время.

16 регионов РФ и более 45 подрядных организаций восстанавливают Мариуполь Фото: Александр ИВАНОВ

ВОДНАЯ СТАНЦИЯ

На базе морского лицея есть водная станция. Сейчас она находится не в удовлетворительном состоянии. Специалистам предстоит проделать немалый объем работ, однако в уже в скором времени она возобновит работу.

- Уже в этом сезоне она сможет принять первых спортсменов и любителей водных видов спорта, - рассказывает мэр Мариуполя. - В ближайшее время организуем капитальную уборку территории от накопившегося мусора, а затем, при помощи российских инвесторов и меценатов, приступим к восстановлению инфраструктуры.

Водная станция будет восстановлена. Фото: администрация Мариуполя

Олег Моргун отметил, что в перспективе водная станция станет центром развития различных видов спорта на воде, среди которых будет и популярный в последние годы виндсерфинг.

- Примет водная станция и спортивный крейсерский клуб. Здесь также будут проходить занятия для школьников в рамках дополнительной общеобразовательной программы «Юный моряк», - анонсировал глава горадминистрации.

Водная станция будет восстановлена. Фото: администрация Мариуполя

ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

В администрацию Мариуполя неоднократно поступали обращения от жителей с просьбой создать в городе приют для бездомных животных. Сегодня работы по открытию такого центра уже ведутся. Он будет находиться в Ильичевском районе города.

- Здесь необходимо провести относительно небольшие восстановительные работы. В остальном необходимые условия уже есть, - сообщил Олег Моргун.

В Мариуполе будет создан приют для бездомных животных. Фото: администрация Мариуполя

По словам руководителя городской администрации, бездомные животные будут содержаться в приюте в специально подготовленных клетках и вольерах.

- Надеюсь нашу инициативу поддержат не только шефы-регионы, но и волонтерские организации, - признается мэр Мариуполя. - Вместе мы сможем организовать безопасные и комфортные условия для содержания наших бездомных четырехлапых друзей.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ СПОРТЦЕНТР

В волейбольный комплекс в ходе боевых действий были прямые попадания украинских снарядов – здание получило серьезные повреждения. Однако уже сегодня благодаря поддержке Санкт-Петербурга, шефа-региона Мариуполя, спортивный объект готовится к открытию. Восстановительные работы здесь находятся на завершающей стадии.

- В этом убедились с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в ходе осмотра волейбольного комплекса, который получил вторую жизнь силами строителей из Северной столицы, - отметил мэр города.

Спорткомплекс почти готов! Фото: администрация Мариуполя

Моргун отметил, что внешние работы на объекте уже завершены. Строители полностью восстановили купол, элементы для его конструкции, по словам градоначальника, заказывались и доставлялись из других регионов Российской Федерации. В холе установлен большой экран размерами 5 на 2,5 метра, а по всему зданию размещены проекционные панели, чтобы из любой точки комплекса зрители могли в онлайн режиме наблюдать за происходящим в зале и болеть за любимую команду. Сейчас на завершающей стадии находится внутренняя отделка помещений.

- Немаловажно, что комплекс переоборудован под многопрофильный центр, - рассказывает Олег Моргун. - Теперь помимо волейбола здесь можно проводить полноценные тренировки и соревнования по баскетболу, футзалу и боксу. Открытие многопрофильного спортивного центра запланировано на конец этого месяца.

Работы в спорткомплексе на завершающей стадии. Фото: администрация Мариуполя

НОВАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ И ФОНТАН ДЛЯ ДОМА ПИОНЕРОВ

Олег Моргун также рассказал, что в ходе визита в Мариуполь губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился планами восстановления городского Центра детского и юношеского творчества, где уже полным ходом идут работы.

- У мариупольского Дворца пионеров будет свой фонтан и новая обсерватория, - поделился новостью мэр Мариуполя. - Как отмечает губернатор, раз Санкт-Петербург является городом фонтанов, то и у школьников города-побратима будет свой фонтан. Его разместят на обновленной входной группе.

Дворец пионеров отстроят. Фото: администрация Мариуполя

Градоначальник отметил, что специалисты из Санкт-Петербурга в сжаты сроки уже проделали колоссальную работу: локализовали повреждения конструктивов и закрыли тепловой контур.

- Даже в зимние месяцы здесь комфортно могли заниматься порядка 900 мариупольских детей, - подчеркнул Моргун.

Глава города сообщил, что помещения Центра детского и юношеского творчества будут вводиться в эксплуатацию поэтапно. Сначала запустят бассейн, следом концертный зал, а потом и остальные залы.

ШКОЛА, ДЕТСАД, СКВЕР, ОСТАНОВОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ

Санкт-Петербург наметил для себя еще ряд объектов для восстановления и благоустройства подшефного города. Например, регион планирует установить в Мариуполе больше 100 современных остановочных павильонов в местах большого скопления людей.

Кроме этого, Питер проведет технические экспертизы зданий СШ №4 и дошкольного учреждения образования №166, которое размещается в поселке Сартана.

У шефов-регионов намечены большие планы по восстановлению Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

- Также будут проведены работы по благоустройству сквера Машиностроителей, - рассказывает мэр Мариуполя Олег Моргун. - Спецтехника Северной столицы будет привлекаться и к расчистке стихийных свалок на территории Ильичевского района.

В ходе встречи глава администрации Мариуполя и губернатор Санкт-Петербурга обсудили и другие инфраструктурные проекты, которые будут реализованы в этом и следующем годах.

- Все они направлены на повышение комфорта проживания в нашем городе, - отметил Моргун.

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