В Мариуполе восстанавливают трамвайные линии: Движение по маршруту начнется уже 1 мая

Проспект Металлургов – одна из основных транспортных магистралей города Фото: Александр ИВАНОВ

Движение трамвая в Мариуполе за всю историю на долгое время останавливалось только два раза: в следствии тактики выжженной земли в 1943 году при отступлении нацистских оккупантов из города и в 2022 году при отступлении их идеологических приемников – ВСУ и нацбатов.

Теперь, как и в 1944 году, для решения проблем транспортного сообщения в Мариуполе, было решено восстанавливать этот рельсовый вид транспорта. По задумке властей и планам рабочих, трамвай в городе будет запущен уже 1 мая. Именно в этот день, 90 лет назад, здесь пошел первый электрический трамвай.

Подготовка к замене разбитых боевыми действиями опор контактной сети Фото: Александр ИВАНОВ

Подготовка к замене разбитых боевыми действиями опор контактной сети Фото: Александр ИВАНОВ

Замена поврежденного участка трамвайного полотна Фото: Александр ИВАНОВ

Подготовка к замене разбитых боевыми действиями опор контактной сети Фото: Александр ИВАНОВ

Сейчас главные выполняемые задачи перед подрядными организациями из Ленинградской и Ростовской областей состоят в замене поврежденных опор контактной сети, создание с нуля самой контактной сети, полное обновление силовых подстанций и питающих будущий маршрут кабелей. Работы ведутся на проспектах Карпова, Металлургов, Ильича, бульваре Шевченко и улице Куприна.

Новый маршрут соединит Жовтневый и Ильичевский районы города. Линия будет проходить от Городской больницы №2 по улице Шевченко, проспекту Металлургов, Ильича, Карпова до трамвайного депо. Следующим этапом восстановления мариупольского трамвая должен стать маршрут на поселок Мирный (Энергоучасток).

По всей длине трамвайной линии по проспекту Металлургов монтированы новые растяжки трамвайной контактной сети Фото: Александр ИВАНОВ

Прокладка новых питающих кабелей вдоль трамвайного депо Фото: Александр ИВАНОВ

Тем временем глава администрации Мариуполя Олег Моргун сообщил, что Санкт-Петербург, шеф-регион города, поможет в установке современных остановочных павильонов в местах большого скопления людей.

- На трамвайном маршруте, который скоро будет запущен, планируется разместить более 40 таких павильонов, - рассказывает Олег Моргун. - А всего в Мариуполе город-побратим готов оборудовать свыше 100 остановок общественного транспорта.

Подготовка к замене разбитых боевыми действиями опор контактной сети Фото: Александр ИВАНОВ

По всей длине трамвайной линии по проспекту Металлургов монтированы новые растяжки трамвайной контактной сети Фото: Александр ИВАНОВ

В городе восстанавливают рельсовый транспорт. Фото: ТГ/Олег Моргун

Сейчас в Мариуполе функционирует общественный транспорт. После освобождения города от украинских боевиков, на балансе города осталась 21 машина, 60 автобусов приобретено Министерством транспорта Российской Федерации и еще 100 (уже бывших в использовании) передал Санкт-Петербург.

- У нас большой дефицит водителей, поэтому чем больше придет на работу водителей, тем больше транспорта выйдет на улицы города, - рассказал мэр Мариуполя.

Глава городской администрации Мариуполя Олег Моргун. Фото: ТГ/Олег Моргун

Автобусы в Мариуполе есть, не хватает водителей. Фото: ТГ/Олег Моргун

АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ МАРИУПОЛЯ

№1 - Пригородная автостанция №2 — Сартана

№2 - ул. Семенко — Посёлок Моряков

№3 - ТРЦ ПортCity — Улица Курчатова

№4 - ЦМР Западный — Проспект Маршала Жукова

№5 - ул. Семенко — Ильичевское

№6 - Пригородная автостанция №2 — Гнутово

№7 - Пригородная автостанция №2 — Посёлок Каменск

№8 - Посёлок Песчаный — Посёлок Садки

№9 - Зирка-2 — Железнодорожный вокзал

№10 - ТРЦ ПортCity — Посёлок Мирный

№11 - ТФД — Правый берег

№12 - ул. Семенко — Железнодорожный вокзал

№13 - ГК Гранитный — Квартал Азовье

№14 - Ильичёвский рынок — ДОСААФ

№15 - Посёлок Южный — Улица Ровная

№16 - Посёлок Южный — Правый берег

№17 - Проспект Маршала Жукова — Проспект Маршала Жукова

№18 - Квартал Азовье — Автотранспортный лицей

№19 - ЦМР Западный — Улица 130-й Таганрогской дивизии

№20 - Пригородная автостанция №2 — Площадь Машиностроителей

№2т - ТФД — Театральная площадь

№1т - Поселок Кировка — ДОСААФ

№ 3т - ЦМР Западный — ПГТУ

№106 - Мариуполь (АС-2) — село Урзуф

№101 - Мариуполь (АС-2) — село Азовское

№102 - Мариуполь (АС-2) — село Белосарайская Коса

№103 - Мариуполь (АС-2) — пгт Володарское

№104 - Мариуполь (АС-2) — село Захаровка

№105 - Мариуполь (АС-2) — пгт Мангуш

Ознакомиться с расписанием движения автобусов в Мариуполе можно на сайте transport-dnr.ru.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе за год капитально отремонтируют восемь больниц и диспансеров

Всего до конца года в приморском городе ДНР восстановят более 160 социальных объектов (подробнее)