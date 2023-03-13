В Мариуполе за год капитально отремонтируют восемь больниц и диспансеров

В Мариуполе до конца года восстановят более 160 детсадов, школ и больниц. Фото: ЕЗСС

В Мариуполе собираются в нынешнем году восстановить корпуса на территории шести городских больниц и двух диспансеров. Об этом «Комсомолке» сообщили в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства». Эта организация выступает заказчиком ремонтно-восстановительных работ.

- Наиболее масштабные работы по восстановлению объектов здравоохранения запланированы в больнице интенсивного лечения и городской больнице №1. Уже сейчас завершены ремонтно-восстановительные работы по закрытию теплового контура корпусов этих медучреждений, — рассказали в пресс-службе компании.

Помимо этого специалистами «Единого заказчика» и подрядных организаций в течение года будут восстановлены здания противотуберкулезного и дерматовенерологического диспансеров, а также корпуса больниц № 2, 4, 9 и областного детского костнотуберкулезного санатория имени Крупской.

На всех объектах первоочередные работы предполагают ремонт и восстановление кровельных конструкций, замену окон, дверей и систем отопления.

Ранее силами «Единого заказчика» в Мариуполе уже были отремонтированы корпуса клинико-диагностического отделения городского родильного дома и отделение гемодиализа при горбольнице № 1. В них уже ведется прием пациентов.

По данным Минстроя РФ, в ДНР с прошлого года уже восстановлено 31 медицинское учреждение.

Всего «Единый заказчик» до конца года восстановит в Мариуполе свыше 160 объектов социального назначения - детсадов, школ и больниц. Одним из главных объектов восстановления станет Приазовский государственный технический университет (ПГТУ), где отремонтируют восемь корпусов вуза, дворец спорта и здание столовой.

Кроме того, до конца этого года в компании планируют восстановить в приморском городе свыше 1700 домов. Работы уже начались.

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