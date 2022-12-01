Бьют по детским садам: В Донецке показали последствия ракетного удара ВСУ по центральной части города

Последствия обстрела Ворошиловского района столицы. Фото: ТГ/Кулемзин

«Украинские нацисты бьют по детским садам», - так охарактеризовал сегодняшний обстрел центра Донецка в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин. Градоначальник сообщил, что сегодня днем ракетному удару со стороны ВСУ подвергся Ворошиловский район столицы. По данным представительства ДНР в СЦКК, огонь по городу велся со стороны подконтрольной Украине Авдеевки. Оттуда были выпущены 10 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Сообщается, что одна из ракет приземлилась прямо во дворе детского сада по бульвару Шевченко. В результате удара в дошкольном упреждении были выбиты все стекла.

Последствия обстрела Ворошиловского района столицы. Фото: ТГ/Кулемзин

Последствия обстрела Ворошиловского района столицы. Фото: ТГ/Кулемзин

Чуть позже стало известно, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка получил повреждения еще один детский сад - по улице 50 лет СССР. В здании также выбито остекление.

Последствия обстрела Ворошиловского района столицы. Фото: ТГ/Кулемзин

Очевидцы также информируют о прямом попадании в здание гостиницы «Ramada» в районе набережной реки Кальмиус. Кроме того, сообщается, что пострадали несколько многоквартирных домов по бульвару Шевченко, Школьный и улице Набережная. Во многих квартирах выбиты рамы со стеклами, дворы усеяны осколками. Сейчас медики обследуют территорию на наличие раненых.

Последствия обстрела Ворошиловского района столицы. Фото: ТГ/Кулемзин

По предварительным данным, есть пострадавшие среди гражданского населения. Как заявили в СЦКК, число раненых в центре Донецка на данный момент насчитывает трое человек.

- По бульвару Школьный, 4 ранена женщина 1946 и мужчина 1952 годов рождения. По улице Набережной, 137 ранена женщина 1940 года рождения, - уточнили наблюдатели.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Украинский снаряд повредил торговый комплекс «Донецк-Сити» прямым попаданием

Повреждены также автомобили и жилые дома (подробнее)