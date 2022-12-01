Основной удар, нанесенный ВСУ по центру Донецка, пришелся по многоквартирным домам

Украинские войска не снижают интенсивности огня, обстреливая столицу Донецкой Народной Республики. Фото: t.me/dnronline

Площадь обстрела центра Донецка оказалась обширной. Напомним, сегодня днем украинские боевики атаковали Ворошиловский район столицы из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив в ее направлении 10 ракет.

Сообщается, что одна из вражеских ракет приземлилась прямо во дворе детского сада по бульвару Шевченко, в результате чего в дошкольном упреждении были выбиты все стекла. Однако очевидцы сообщают, что основной удар ВСУ пришелся по многоквартирным домам. Во многих квартирах выбиты рамы со стеклами, дворы усеяны осколками. Сейчас медики обследуют территорию на наличие раненых.

На данный момент уже известно об одном пострадавшем, анкетные данные которого уточняются. Сведения о последствиях обстрела продолжают поступать.

Отметим, что украинские войска не снижают интенсивности огня, обстреливая территорию Донецкой Народной Республики. Так, за прошедшие сутки они выпустили в ее направлении 139 боеприпасов, в том числе американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Применялись также реактивные системы залпового огня «Himars» и «Град», артиллерия 155 и 122 мм, а также минометы.

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