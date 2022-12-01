ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» по центральной части Донецка, есть раненые

На данный момент известно об одном раненом жителе Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня днем под обстрелом украинских боевиков вновь оказалась центральная часть Донецка - Ворошиловский район. Как заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), огонь по городу велся со стороны подконтрольной Украине Авдеевки. Оттуда были выпущены 10 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Сообщается, что одна из вражеских ракет приземлилась прямо во дворе детского сада по бульвару Шевченко. В результате удара в дошкольном упреждении были выбиты все стекла.

По предварительным данным, есть пострадавшие среди гражданского населения.

- По поступившей информации в результате обстрела Ворошиловского района Донецка получил ранения один мирный житель. Данные о последствиях обстрела продолжают поступать, - проинформировал в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Градоначальник добавил, что обстрел города продолжается, и призвал жителей соблюдать крайнюю осторожность.

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