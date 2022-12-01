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НовостиПолитика1 декабря 2022 9:25

ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» по центральной части Донецка, есть раненые

Одна из вражеских ракет прилетела во двор детского сада по бульвару Шевченко
Ирина ДМИТРИЕВА
На данный момент известно об одном раненом жителе

На данный момент известно об одном раненом жителе

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня днем под обстрелом украинских боевиков вновь оказалась центральная часть Донецка - Ворошиловский район. Как заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), огонь по городу велся со стороны подконтрольной Украине Авдеевки. Оттуда были выпущены 10 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Сообщается, что одна из вражеских ракет приземлилась прямо во дворе детского сада по бульвару Шевченко. В результате удара в дошкольном упреждении были выбиты все стекла.

По предварительным данным, есть пострадавшие среди гражданского населения.

- По поступившей информации в результате обстрела Ворошиловского района Донецка получил ранения один мирный житель. Данные о последствиях обстрела продолжают поступать, - проинформировал в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Градоначальник добавил, что обстрел города продолжается, и призвал жителей соблюдать крайнюю осторожность.

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