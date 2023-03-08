Владимир Путин наградил орденом Пирогова главврача Луганской детской больницы Людмилу Белецкую, работающую в медицине более 40 лет

Владимир Путин наградил Людмилу Белецкую орденом Пирогова. Фото: Михаил Терещенко, ТАСС

В Екатерининском зале Кремля по случаю Международного женского дня президент Российской Федерации Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся женщинам России.

- Ваши таланты, знания, компетентность, ответственность, целеустремленность вносят огромный вклад в развитие нашей страны, в достижение общенациональных задач, в создание достойного будущего для новых поколений, - обращается Путин к присутствующим в Екатерининском зале Кремля женщинам. - Вместе с тем признание заслуг женщин на профессиональном поприще у нас гармонично сочетается с глубоким пониманием непреходящей значимости материнства и традиционных ценностей нашей страны.

Отмечены были 20 представительниц различных профессий, среди которых и представительница Луганской Народной Республики - главный врач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая. За большой вклад в реализацию общегосударственных задач, заслуги в области здравоохранения, образования, развитие отечественной культуры и многолетнюю добросовестную работу Владимир Путин вручил Людмиле Михайловне орден Пирогова.

- И конечно, настоящие герои – женщины-врачи, медицинские работники, в том числе в Донбассе и Новороссии, - подчеркивает президент России. - В здравоохранении, сфере социального обслуживания всегда востребованы качества, присущие женской душе. Хочу поблагодарить всех, кто отдает свои силы, энергию, знания этой важной и очень нужной всем нам работе.

Людмила Белецкая работает в медицине уже 40 лет. Окончив лечебный факультет Людмила Михайловна имела возможность выбрать для себя узкую специализацию, однако она решила – «буду педиатром!», потому что считает, что лечить детей – ее призвание.

- Я бы никогда не поменяла детей, потому что дети - это святое, чистое и кристальное, от них получаешь только удовольствие, - признается Белецкая.

Главврач ЛРКБ рассказывает, что свою трудовую деятельность она к недоумению всех начала в роддоме. Кстати, именно это медучреждение Людмила Белецкая создавала, можно сказать, с нуля. Там она проводила достаточно много времени, буквально ночевала отделении, и своим трудом вывела роддом на новый уровень. После этого 15 лет проработала в Управлении по вопросам материнства и детства. Сейчас Людмила Михайловна возглавляет Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Владимир Путин наградил 20 представительниц различных профессий, среди которых и представительница ЛНР Людмила Белецкая (на фото третья справа-налево). Фото: Михаил Терещенко, ТАСС

Людмила Белецкая с ужасом вспоминает о событиях, которые ей и персоналу больницы пришлось пережить в самом начале вооруженного конфликта в Донбассе, в 2014 году, когда Луганск регулярно подвергался ожесточенным обстрелам со стороны вооруженных сил и националистических батальонов Украины.

- Тяжело вспоминать об этом. Для меня до сих пор остается непостижимым душевное состояние тех, кто стрелял по больнице, зная, что здесь находятся не просто люди, а больные дети! – рассказывала руководитель ЛРКБ в одном из интервью «Луганск1.info».

В те страшные больница не закрывалась ни на день, медики работали под обстрелами, без света, воды, связи и оказывали помощь не только детям, а всем нуждающимся, всем, кто мог добраться до лечебного учреждения.

- Мы практически жили здесь, работали круглосуточно, сами вручную стирали детские пеленки, сами охраняли территорию, сами тушили пожары, - вспоминает Белецкая. - Медперсонала было мало, а за помощью к нам обращались круглосуточно. По сути, у нас здесь был импровизированный госпиталь. В одном из корпусов больницы работал генератор, и там, где был свет, были развернуты реанимационное и хирургическое отделения.

В результате одного из украинских обстрелов Людмила Белецкая получила ранение.

- Каждое утро мы проводили планерки на территории больницы, под елями. Когда однажды я не появилась утром - в тот день пострадал наш дом, а я получила осколочное ранение - коллеги смогли добраться ко мне и помочь, - рассказала Людмила Михайловна.

Главврач Луганской республиканской клинической больницы уверена, что в те дни сотрудники больницы выстояли благодаря самоотверженности и чувству долга каждого члена коллектива.

- Расхожая фраза «если не я, то кто же» обрела для нас вполне реальное значение, - уверена Людмила Белецкая. - Как мы сможем смотреть в глаза людям, если в опасный момент спрячемся - примерно так тогда думал каждый из нас. Это трудное время сплотило наш коллектив, превратив его в единый организм.

Напомним, что в ходе торжественной церемонии награждения в Екатерининском зале Кремля звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» было присвоено заместителю руководителя Донецкого центра охраны материнства и детства Анне Железной. Награду представительнице ДНР вручал лично президент России Владимир Путин.

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