Владимир Путин наградил главврача луганской детской больницы орденом Пирогова

Женщины Донбасса не только сохраняют тепло и уют в домах, но и спасают жизни. Фото: ЛИЦ

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина орденом Пирогова была награждена главный врач Луганской республиканской детской больницы Людмила Белецкая. Соответствующий Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— В здравоохранении, сфере социального обслуживания всегда востребованы качества, присущие женской душе. Хочу поблагодарить всех, кто отдаёт свои силы, энергию, знания этой важной и очень нужной всем нам работе, — сказал Владимир Путин во время вручения государственных наград выдающимся женщинам России в Екатерининском зале Кремля.

Орден Пирогова вручается медработникам за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях ЧС и других подобных ситуациях, а также за заслуги в области практической медицины, в области медицинских наук, за особые личные заслуги в подготовке медкадров, в осуществлении благотворительной деятельности.

Напомним, что сегодня отмечается Международный женский день. Врио Глав Донецкой и Луганской Народных Республик поздравили всех женщин Донбасса с этим праздником, подчеркнув их силу, красоту и стойкость духа. Лидеры Республик отметили, что именно благодаря женскому труду в домах жителей Донбасса всегда сохраняются тепло и уют.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Донецке сообщили о ранении еще одного ребенка

В Пролетарском районе по улице Земнухова пострадал 11-летний мальчик (подробнее)