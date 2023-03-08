Владимир Путин присвоил заместителю руководителя Донецкого центра материнства Анне Железной звание Заслуженного работника здравоохранения РФ

Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды Российской Федерации выдающимся женщинам России. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды Российской Федерации выдающимся женщинам России – представительницам различных профессий. Среди тех, кто был удостоен наград, Анна Железная - заместитель руководителя Донецкого центра охраны материнства и детства. Анне Александровне присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».

- В здравоохранении, сфере социального обслуживания всегда востребованы качества, присущие женской душе. Хочу поблагодарить всех, кто отдаёт свои силы, энергию, знания этой важной и очень нужной всем нам работе, - сказал Владимир Путин.

Анна Железная поблагодарила президента и весь русский народ за столь высокую награду, отметив, что это оценка всего медуниверситета и большого коллектива Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства.

- Хочу сказать слова глубокой благодарности лично Вам и всему русскому народу за ту помощь, без которой, конечно, мы бы сегодня не состоялись как субъекты Российской Федерации, – наверное, было бы практически невозможно жить, трудно, тяжело и ежедневно тревожно за своих детей, семьи, друзей и коллег, - говорит медик.

Анна Железная Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Анна Александровна отмечает, что каждый, кто в силу своих причин и убеждений остался жить у себя дома, на Донбассе, продолжает надеяться и верить в самую большую награду – в мир.

- Мы восстановили перинатальный центр после обстрела, мы сохранили за девять лет одну из самых лучших акушерских школ постсоветского пространства под руководством профессора Владимира Кирилловича Чайки и надеемся, что с помощью наших теперь уже родных коллег будем ее приумножать для сохранения репродуктивного потенциала республики, - говорит Железная.

В одном из интервью нашему изданию Анна Железная рассказала, что сейчас возросло количество партнерских контактов с медицинскими вузами других регионов России.

- Чаще выезжаем на конференции в Москву и другие российские города. Наши специалисты получили возможность участвовать в мастер-классах по применению новых технологий в родовспоможении российских коллег вживую. Всегда лучше поучиться воочию, чем смотреть со стороны, - отметила медик.

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