«Одной из фельдшеров было 29 лет, второй - 25»: В Донецке при эвакуации раненых погибли сотрудники бригады скорой помощи

Медики отдали свои жизни, спасая людей. Фото: ТГ/Пушилин
При исполнении служебного долга - эвакуации раненых в результате обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка - погибли четверо сотрудников бригады скорой помощи. Свои соболезнования родным и близким погибших выразил врио Главы ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что медики отдали свои жизни, спасая людей.
- Одной из фельдшеров было 29 лет, второй - 25… - написал руководитель Республики в своем телеграм-канале.
И добавил:
- Наши медики - герои.
Жители города выражают соболезнования родным и близким погибших
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Отметим, что по данным СЦКК, на текущий момент известно, что при обстреле Петровского района Донецка жертвами стали 16 человек. Четверо из них умерли, а 12 человек были ранены.
- По улице Магдебургской погибли сотрудники бригады СМП мужчины (санитар и водитель) 1981 и 1962 годов рождения, женщина (фельдшер) 1993 года рождения, еще одна фельдшер 1998 года рождения от полученных травм скончалась в больнице, - уточнили наблюдатели.
Сообщается также, что по улице Магдебургской, 18 был ранен мужчина 1995 года рождения, а по улице Чугуевской, 20 получил ранения мужчина 1979 года рождения.
Кроме того, при выполнении служебного долга в этом части города пострадали 10 сотрудников МЧС ДНР.
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