Строительство очередного водовода протяженностью 35 км завершено. Фото: ТГ/Хоценко

Военные строители завершили работу над очередным водоводом в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Строительство небольшого водовода, протяженностью 35 км, завершено, - проинформировал он.

По словам Хоценко, воду уже пустили на водозаборный узел.

- Строители Минобороны России пустили воду на водозаборный узел, который будет снабжать Донецк, - заявил премьер.

Сообщается также, что на первоначальном этапе абонентам будут подавать до 5-7 тысяч кубометров воды.

На первоначальном этапе вода начнет поступать жителям Донецка в объеме 7 000 кубометров в сутки. Фото: ТГ/Хоценко

Напомним, в начале февраля стало известно, что в Старобешевском районе ДНР завершилось строительство водовода, который связывает скважину в поселке Кипучая Криница и водозаборный узел в Донецке. Специалисты начали наполнять резервуары и промывать коммуникации. Как заявили в пресс-службе Военно-строительного комплекса Министерства обороны России, в ближайшие дни чистая артезианская вода начнет поступать жителям Донецка в объеме 7 000 кубометров в сутки.

Тем временем с конвейера Харцызского трубного завода сошли финальные погонные метры стальной трубы для водовода «Дон-Северский Донец». Производство труб стало одним из первых масштабных госзаказов предприятию после воссоединения Донецкой Народной Республики с Российской Федерацией, что позволило запустить ХТЗ после долгого простоя.

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