Специалисты военстроя Минобороны России запустили новый водовод в ДНР

Строительство следующего водовода будет завешено в апреле 2023 года. Фото: кадр из видео Военно-строительного комплекса Минобороны РФ

В Старобешевском районе Донецкой Народной Республики завершилось строительство водовода, который связывает скважину в поселке Кипучая Криница и водозаборный узел в Донецке. Сейчас специалисты наполняют резервуары и промывают коммуникации. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-строительного комплекса Министерства обороны России.

— Сейчас в ходе тестовых работ специалисты наполняют резервуары, промывают коммуникации и дезинфицируют их гипохлоритом натрия. В ближайшие дни чистая артезианская вода начнет поступать жителям Донецка в объеме 7 000 м³ в сутки, — добавили в Военстрое.

В пресс-службе ВСК подчеркнули, что специалисты приступили к созданию этого трубопровода в октябре 2022 года. За это время военные строители проложили нить протяженностью в 36 км и возвели 2 насосные, а также 2 трансформаторные подстанции.

— Трасса проходила по сложным участкам с большим количеством коммуникаций, которые приходилось обходить. Далее военстроевцы начнут возведение нового водовода мощностью 12 960 м³ в сутки – от водозабора Шевченковский в Докучаевском районе до Донецка, — добавили в ВСК.

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