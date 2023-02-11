В Харцызске изготовили финальные метры трубы для строящегося водовода от реки Дон

Харцызский трубный завода. Фото: скриншот с видео в телеграм-канале премьера Хоценко

Финальные погонные метры стальной трубы для водовода «Дон-Северский Донец» сошли с конвейера Харцызского трубного завода. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Совместно с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным поздравили сотрудников предприятия и вручили им заслуженные награды в связи с плановым завершением выполнения государственного заказа. Производство трубы стало одним из первых масштабных госзаказов предприятию после воссоединения Донецкой Народной Республики с Российской Федерацией, что позволило запустить ХТЗ после долгого простоя, - рассказал Виталий Хоценко.

Премьер также сообщил, что вместе с экономистами будет работать над тем, чтобы предприятие работало на полную производственную мощность и расширяло географию поставок производственной продукции.

В ДНР с февраля прошлого года из-за украинских обстрелов проблемы с питьевой водой. Она подается по графику: раз в три дня несколько часов вечером. Для решения проблемы строят новые водоводы. Наиболее масштабный проект - прокладка такового от реки Дон.

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