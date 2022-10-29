ВСУ ракетным ударом разбили в Ясиноватой целый ряд гражданских объектов

Везде фиксируются прямые попадания. Фото: t.me/shevchenko_yas

Сегодня утром украинские войска атаковали Ясиноватую в ДНР из реактивной системы залпового огня «Град». В результате обстрела в городе разбит целый ряд гражданских объектов. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Везде фиксируются прямые попадания. Фото: t.me/shevchenko_yas

Уточняется, что по улице Школьной повреждения получил пищеблок железнодорожной больницы, а по улице Ленина пострадал корпус поликлиники.

Везде фиксируются прямые попадания. Фото: t.me/shevchenko_yas

Кроме того, был серьезно поврежден местный детский сад.

Везде фиксируются прямые попадания. Фото: t.me/shevchenko_yas

Везде фиксируются прямые попадания. Фото: t.me/shevchenko_yas

А в одном из жилых домов вследствие попадания снаряда возник пожар.

Везде фиксируются прямые попадания. Фото: t.me/shevchenko_yas

- По улице Некрасова серьезные повреждения получил детский сад «Радуга», есть угроза обрушения. По улице Орджоникидзе поврежден многоквартирный жилой дом, в результате обстрела возникло возгорание, - проинформировал Штаб.

По данным мэрии, вследствие удара по Ясиноватой получила ранение женщина 1970 года рождения.

Везде фиксируются прямые попадания. Фото: t.me/shevchenko_yas

Везде фиксируются прямые попадания. Фото: t.me/shevchenko_yas

Жителей города призывают быть крайне осторожными и не выходить из дома без лишней надобности.

- При необходимости переместитесь в укрытие, - настоятельно рекомендуют им.

Напомним, противник не прекращает вести интенсивные обстрелы жилых кварталов городов Республики. Вчера, помимо Ясиноватой, под огнем украинской крупнокалиберной артиллерии находились также районы Донецка, Горловки и Макеевки. В результате произведенных ВСУ атак погибли трое и были ранены пять мирных жителей ДНР.

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