Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 300 боеприпасов, погибли три человека

Фиксация последствий обстрела Ворошиловского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

За прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 3 человека и еще 5 мирных жителей получили ранения. За это время противник выпустил по жилым кварталам городов 324 боеприпаса из реактивных систем залпового огня «Град», артиллерии калибра 155 и 152 мм и танков. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там отметили, что под вражеским огнем оказались семь населенных пунктов Республики, включая Донецк, Горловку, Ясиноватую и Макеевку.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Кировском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Киевском и Петровском районах Донецка, Кировском районе Макеевки, Ясиноватой и ранее освобожденном Новолуганском, - проинформировали наблюдатели.

Кроме того, сообщается, что обстрелами повреждены 12 домов и 4 объекта гражданской инфраструктуры в Республике.

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