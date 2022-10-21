Денис Пушилин поставил перед донецким региональным отделением «Единой России» задачу стать лучшим в РФ

Торжественное собрание актива регионального отделения партии прошло сегодня в Ростовской области. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Донецкое региональное отделение партии «Единая Россия» должно стать лучшим в РФ. Такую задачу перед его активом поставил секретарь отделения, врио Главы ДНР Денис Пушилин во время первого общего собрания в Ростовской области, что прошло при участии первого заместителя Председателя Совета Федерации РФ, секретаря Генсовета партии Андрея Турчака и депутата Госдумы РФ Зураба Макиева.

Торжественное собрание актива регионального отделения партии прошло сегодня в Ростовской области. Фото: пресс-служба Главы ДНР

По словам Пушилина, в региональной ячейке партии собралась действительно серьезная команда - активисты и профессионалы, люди, которые еще с 2014 года прошли достаточно серьезные испытания и доказали, что те задачи, которые были поставлены перед ними, могут быть реализованы и что они им по плечу.

Торжественное собрание актива регионального отделения партии прошло сегодня в Ростовской области. Фото: пресс-служба Главы ДНР

- Теперь, когда мы становимся частью лидирующей политической силы, мы справимся с новой, достаточно амбициозной задачей - стать лучшим региональным отделением партии, - заявил секретарь донецкого отделения «ЕР».

Торжественное собрание актива регионального отделения партии прошло сегодня в Ростовской области. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Денис Пушилин поблагодарил руководство партии за поддержку Донбасса все эти годы. И это касается абсолютно всех сфер и направлений. Как гуманитарной составляющей, так и военной - в плане поддержки военнослужащих всем необходимым.

- Это посещение самых горячих точек, самых горячих направлений. Это, конечно же, и Мариуполь, когда еще буквально в квартале-двух рядом прилетали снаряды, а Андрей Анатольевич (секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, - ред.) был там, а также команда. И нам это придавало сил, - отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что полагаться на таких людей можно и нужно.

- Нам тогда стало абсолютно очевидно, что партия «Единая Россия» - это не просто поговорить, не просто проголосовать, не просто какие-то решения в теплых уютных кабинетах принять, а это вот как раз быть в строю. И это то, что нужно сейчас всем нам на данном этапе всей нашей Большой Родины, - заявил секретарь донецкого отделения партии.

Напомним, сегодня были открыты региональные отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в ДНР и ЛНР. Их секретарями были назначены путем голосования врио Главы ДНР Денис Пушилин и Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Как отметил тем временем руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, «Единая Россия» является давним и проверенным другом Донбасса, проявившим себя не словом, а делом.

- Партия оказывает политическую поддержку республике, помогает безболезненной адаптации всех сфер к российским стандартам и оказывает всеобъемлющую помощь простым жителям, чем заслужила доверие и уважение граждан, - подчеркнул врио Главы ЛНР.

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