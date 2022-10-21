Денис Пушилин возглавит региональное отделение «Единой России» в ДНР

Денис Пушилин официально избран секретарем донецкого отделения партии «Единая Россия». Фото: официальный сайт ДНР

В Донецкой Народной Республике было создано региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия». Сегодня в Донецке прошло его первое общее собрание, в ходе которого секретарем отделения был избран временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале со ссылкой на секретаря Генсовета партии Андрея Турчака.

Уточняется, что кандидатуру секретаря регионального отделения «ЕР» избрали путем тайного голосования. На эту должность также претендовал заместитель председателя Народного Совета ДНР Сергей Прокопенко. Кроме того, решением собрания были утверждены члены отделения и руководящий состав. Известно, что в донецком отделении «Единой России» состоят 53 человека, и впереди у них много работы.

- Мы значительно расширим нашу деятельность в ДНР, запустим партийные проекты, будем реализовывать народную программу. Создадим сеть первичных и местных отделений. Но главной задачей была и остается помощь людям, их защита и благополучие, - заметил Андрей Турчак.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

«Донбасс – Россия, что дальше»: главные заявления врио Главы ДНР Дениса Пушилина

Руководитель нового региона РФ ответил на вопросы жителей об особенностях интеграции с Россией (подробнее)