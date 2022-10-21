В Луганске окрыли региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»

Общее собрание отделения партии состоялось в Колонном зале Луганска. Фото: ТГ/Пасечник

В Луганской Народной Республике открыли региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия». Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ЛНР Леонид Пасечник.

Он отметил, что сегодня при участии замсекретаря Генсовета партии Александра Сидякина прошло общее собрание партийцев, в ходе которого они единогласно поддержали решение о создании Луганского регионального отделения ЕР, избрали его секретаря и сформировали руководящие органы.

По словам Леонида Пасечника, «Единая Россия» является давним и проверенным другом Донбасса, проявившим себя не словом, а делом.

- Партия оказывает политическую поддержку республике, помогает безболезненной адаптации всех сфер к российским стандартам и оказывает всеобъемлющую помощь простым жителям, чем заслужила доверие и уважение граждан, - подчеркнул врио Главы ЛНР.

Отметим, что секретарем Луганского регионального отделения партии «Единая Россия» был избран Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко. За его кандидатуру участники собрания отдали 99 из 101 голосов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В развитие Станично-Луганского района ЛНР за четыре месяца вложили более 800 миллионов рублей

Восстановить мирную жизнь в новом российском регионе помогает Волгоградская область РФ (подробнее)