Республиканский оператор мобильной связи анонсировал модернизацию своих мощностей

Сейчас у «Феникса» около полутора тысяч базовых станций, что обеспечивает уверенную мобильную связь более чем на 85 процентах территории ДНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

Республиканский оператор связи анонсировал масштабную модернизацию оборудования предприятия для обеспечения максимального покрытия территории Донецкой Народной Республики сетью мобильной связи «Феникс». Заместитель директора Республиканского оператора связи Владислав Трунов рассказал, что будут запущены не только новые базовые станции, но и дополнительный стандарт пакетной передачи данных 4G, а также соответствующие технологии передачи голосового сервиса.

УВЕРЕННАЯ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

По данным Министерства связи ДНР, в Республике на текущий момент около полутора тысяч базовых станций, триста из которых расположены на освобожденных территориях. Это позволяет «Финиксу» обеспечивать уверенную мобильную связь более чем на 85 процентах ее территории, а доступ к высокоскоростному Интернету стандарта 4G - почти на 70 процентах территории.

В прошлом году у Республиканского оператора связи стало более чем на четверть больше абонентов. Сейчас приоритетной задачей предприятия является строительство на освобожденных территориях дополнительно 280 новых базовых станций. Это позволит не допускать затормаживающих сеть пиковых нагрузок.

НЕПОЛАДКИ ИЗ-ЗА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

На пресс-конференции в Донецке Владислав Трунов ответил на вопросы, касающиеся периодически возникающих сбоев в работе мобильной связи.

- Сейчас основной проблемой, провоцирующей неполадки с мобильной связью и мобильным интернетом в Республике являются боевые действия. Наши работники, задействованные в аварийно-восстановительных бригадах, нередко оказываются под огнем неприятеля. Есть и трудности с доступом к определенным территориям, которые нуждаются в обследовании на наличие взрывоопасных предметов, а также в проведении разминирования объектов связи. Наши люди, будучи профессионалами, самоотверженно трудясь, проявили себя героями. В январе этого года лучших работников предприятия Министерство чрезвычайных ситуаций ДНР отметило медалями «За содействие делу спасения», - рассказал Трунов.

Также он добавил, что непрекращающиеся артобстрелы приводят к авариям на линиях электропередач и волоконно-оптических линиях связи, а также - к повреждениям базовых станций. Из-за выхода оборудования из строя происходит ограничение предоставляемых телекоммуникационных услуг.

ДЕФИЦИТ ВЫСОКОКЛАССНЫХ РАБОТНИКОВ

Среди объективных трудностей, влияющих на качество связи в Республике, - дефицит квалифицированных кадров. Предприятие заинтересовано в обучении и трудоустройстве на постоянную работу инженеров, электромонтеров-высотников, планеров, монтажников и других «рабочих рук».

Ранее «КП» сообщала, что к концу года в ДНР зайдут еще два крупных оператора связи и будут созданы условия для нормальной конкуренции в этой области. Ожидается, что пока единственный в Республике оператор мобильной связи «Феникс» с выходом на федеральный уровень будет доступен в роуминге на территории других регионов России.

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