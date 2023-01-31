Номера оператора связи ДНР «Феникс» будут активны в других регионах РФ

Скоро карты "Феникс" будут активны в других регионах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Единственный пока в Республике оператор мобильной связи "Феникс" будет доступен в роуминге на территории других регионов России. Такое заявление сделал первый заместитель министра связи Руслан Лебедев.

Это означает, что жителям ДНР, пересекая административную границу региона, больше не надо будет срочно бежать и покупать сим-карту других операторов, чтобы оставаться на связи.

Кроме того, Руслан Лебедев пояснил, с чем связаны проблемы с качеством связи на территории Республики. По его словам, после того, как наши войска вынудили ВСУ отступить, количество абонентов у «Феникса» резко увеличилось, и аппаратура базовых станций просто не справляется с нагрузкой.

- Работы по модернизации ведутся. Как только они будут завершены, связь наладится, - рассказал Руслан Лебедев.

Он также сообщил, что к концу года в ДНР зайдут еще два крупных оператора связи и будут созданы условия для нормальной конкуренции в этой области. Однако создание собственных сетей мобильной связи займет у них определённое время, так что «Феникс» в ближайшее время останется ведущим оператором с полутора тысячами базовых станций.

— Карточки пополнения не будут дорожать, а вернутся к старым ценам, - также пообещал Лебедев.

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