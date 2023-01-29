Инвесторы, заводы и стройбригады из местных жителей: Какие планы у нового мэра Мариуполя

Олег Моргун вручил мариупольцам сертификаты на мебель. ФОТО: ТГ-канал главы администрации Мариуполя

24 января новым мэром Мариуполя стал Олег Моргун. Ранее он руководил Новоазовским районом ДНР.

Врио главы Денис Пушилин так объяснил это назначение.

- Смена главы города связаны исключительно со изменением подходов в управлении Мариуполем, - заявил Пушилин.

Он назвал Моргуна опытным управленцем, знакомым со спецификой восстановления территорий. В частности, Олег Моргун выступал в роли кризис-менеджер, когда временно возглавлял Ясиноватую. По мнению Пушилина, этот опыт востребован именно в период перехода Мариуполя к развитию.

В 2014 ГОДУ ПОДДЕРЖАЛ НАРОД

Олег Валерьевич родом из Винницкой области, родился в 1967 году. Большую часть своей жизни он отдал в службе в МВД. С самого начала борьбы Донбасса за свое самоопределение в 2014 году, Олег Моргун поддержал народное восстание. Националисты из украинского батальона пытались его задержать, но им это не удалось.

Работал на различных управленческих должностях, в основном в Новоазовском районе. Хорошо себя зарекомендовал, долгое время (с 2015 года) возглавлял администрацию района. Был главой горадминистрации Ясиноватой, потом вернулся руководить Новоазовским районом.

- Я лично знаю Олега Моргуна с 2014 года. При Украине он был начальником милиции Мариуполя и очень хорошо себя зарекомендовал на этом посту, несмотря на политику Киева. Никаких претензий у населения к его работе не было, – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. - В Мариуполе разрушено почти 70% зданий и сооружений. И там идут активные работы по восстановлению города. Вот Моргуна отправили в населенный пункт именно для того, чтобы он обеспечил качественную работу по этому направлению.

Новый руководитель Мариуполя известен как опытный управленец. ФОТО: сайт ДНР-онлайн

На Украине Моргун осужден на 11 лет за участие в создании ДНР.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ МАРИУПОЛЬЦЕВ

«Комсомолка» связалась с Олегом Моргуном, когда официально он был в должности пятый день.

- Врио Главы ДНР поставил задачи – быстрее систематизировать проблемы и приступить к восстановлению города. Вся Россия нам помогает, стройка беспрецендентная! Наверное, только после Великой Отечественной войны такое было. Как грибы после дождя растут новые дома детсады и школы. Но проблема стоит с частным сектором – разрушены более 30 тысяч домов. Будем создавать бригады из местного населения, искать финансирование. Так мы делали в Новоазовске. Обязательно запланировал быть на сходах граждан, уже начали их проводить.

Кроме того, в Мариуполе построят новый хлебозавод с привлечением российских инвесторов. Сейчас в приморский город возят хлеб из Донецка, Макеевки, Енакиева, Новоазовска.

Как отметил заместитель председателя правительства - министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко, новый хлебозавод должен полностью обеспечить город свежим хлебом.

Пока город, помимо привозного хлеба, обеспечивают малые пекарни, расположенные в пригороде Мариуполя.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДОВ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ

По словам Олега Моргуна, в город приезжает много инвесторов из других регионов России, которые хотят вложить средства в новые производства и восстановление старых.

Так речь идет о возрождении меткомбината имени Ильича.

- ММК им. Ильича – это как город в городе. Если он заработает, у мариупольцев будут рабочие места и достойные зарплаты, - заявил мэр.

Также Моргун объявил о намерении восстановить Азовский судоремонтный завод в городе.

Этот судоремонтный завод, расположенный в Мариуполе, ранее специализировался на судоремонте и судостроении, машиностроении и перевалке грузов. Это крупнейшее в акватории Азовского моря предприятие подобного профиля, которое пока простаивает.

КСТАТИ

Давний друг «Комсомолки»

С Олегом Валерьевичем мы дружим давно. Ведь под его руководством был единственный курортный поселок Седово. Туда буквально было паломничество жителей ДНР. Он принимал не простые, не популистские решения, но они оказались верными. Была введена пропускная система на морской курорт, решена проблема с мусором, для туристов строились какие – то развлекательные места, ремонтировались пансионаты. Во время боевых действий это было не просто. Но Моргун справился – видно, сказался опыт силовика.

- Когда в Мариуполе стало невыносимо, Олег Валерьевич организовал жилье в Новоазовске, - говорит жительница Мариуполя Светлана Никитина. – Я общалась с ним. Как психолог, могу выделить его главную черту – он слушал людей, понимал наши проблемы.

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