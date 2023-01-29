Студент-фронтовик из Луганска рассказал Владимиру Путину о своем желании работать в ФСБ

Владимир Владимирович поблагодарил парня за защиту Отечества

24-летний студент Луганского педагогического университета Владислав Олейник на встрече Президента России Владимира Путина со студентами, состоявшейся в МГУ в Татьянин день, рассказал ему о своей мечте работать в ФСБ. Владислав освобождал ЛНР, будучи в рядах Народной милиции с 23 февраля прошлого года. Получил медаль «За Отвагу». Сейчас продолжает учебу в своем вузе.

«ЖАЛКО ТОЛЬКО, ЧТО НЕ ХОТИТЕ СТАТЬ ПЕДАГОГОМ»

Вначале студент-участник СВО обратился к Владимиру Путину с благодарностью за демобилизацию донбасских студентов. Президент тоже поблагодарил луганчанина.

- Думаю, что такие люди, как вы, острее всего и точнее всего понимают необходимость того, что сейчас делает Россия по поддержке наших граждан, проживающих на этих территориях - и в Луганске, и в Донецке, в Донбассе в целом, в Херсоне и в Запорожье. Цель - прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях, - подчеркнул Путин.

После Президент посетовал на то, что Владислав не хочет стать педагогом.

Владислав Олейник (в центре) намерен поступить в Академию ФСБ, чтобы в дальнейшем отстаивать интересы Родины

- Слава богу, что вы живы, здоровы, и у вас есть хорошие жизненные перспективы. Конечно, такие люди востребованы и нужны будут и в специальных службах, и в Федеральной службе безопасности, вне всяких сомнений. Жалко только, что вы не хотите посвятить свою жизнь педагогической работе, потому что такие парни нужны в педагогике, нужны в школах, в высших учебных заведениях.

Тем не менее, выбор должен быть сделан по зову сердца - только тогда можно рассчитывать на успех и для себя лично, на личностный успех и на успех того дела, которому вы решили посвятить свою жизнь, - сказал Владимир Владимирович, пообещав Владиславу Олейнику учесть его желание работать в Федеральной службе безопасности страны.

УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ ТЕПЕРЬ НАВЕРСТАЮТ

В зоне СВО студент вместе со своим подразделением помогал освобождать Рубежное. А потом - удерживал позиции по направлению к оккупированному на то время Лисичанску.

Президент России в Татьянин день пообщался со студентами в МГУ имени Ломоносова

Владислав Олейник рассказал, что благодаря, прежде всего, проекту «Университетские смены» у демобилизованных студентов из ДНР и ЛНР появилась возможность вернуться к привычной жизни. И, что немаловажно, - вписаться в учебную программу, чтобы не потерять год.

- Для участников смен проводят спортивные мероприятия, экскурсии, образовательные классы, посвященные истории России и ее культуре. В них уже приняли участие около двухсот вернувшихся с фронта студентов из республик Донбасса, - сообщил он.

СИЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ВСТРЕЧИ С ПРЕЗИДЕНТОМ

- Мне до сих пор не вериться, что эта встреча действительно произошла, - рассказывает «КП» студент-фронтовик Владислав Олейник. - Когда мне сообщили о моем участии в мероприятии, я понимал, что это большая честь и огромная ответственность: достойно представить свою «альма матер», выступить представителем демобилизованных студентов и всей нашей Республики.

Владислав 9 месяцев защищал жителей Донбасса от украинской агрессии. Фото предоставлено героем публикации

Атмосфера во время встречи была очень дружественной и позитивной. Президент открыт в общении, вникает в каждое выступление, дает обширные комментарии и готов помочь всей молодежи в решении волнующих ее вопросов. Надеюсь, что моя встреча с Владимиром Владимировичем не последняя, и мне не раз удастся увидеть его вживую и пообщаться.

Владислав уверен, что настоящие патриоты, каждый на своем поприще, ежедневно вносят свой вклад в приближение общей победы.

- Я горжусь тем, что могу получать свою профессию и работать на благо Родины и ее народа, - сказал наш герой, девять месяцев воевавший на фронте.

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