Как выглядит КПП «Успенка» после снятия пограничного контроля с Ростовской областью

На КПП «Успенка» 18 октября 2022 года Фото: Иван ЖИЛЯК

18 октября в 13 часов дня по поручению врио Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина министерством государственной безопасности ДНР открыты все пункты перехода с территорией других субъектов Российской Федерации.

Таким образом все контрольно-пропускные пункты на бывшей государственной границе Республики, а ныне административной, больше не осуществляют пограничный контроль.

Корреспондент «Комсомолки» побывал на КПП «Успенка»

На КПП «Успенка» 18 октября 2022 года Фото: Иван ЖИЛЯК

На КПП «Успенка» 18 октября 2022 года Фото: Иван ЖИЛЯК

На КПП «Успенка» 18 октября 2022 года Фото: Иван ЖИЛЯК

На КПП «Успенка» 18 октября 2022 года Фото: Иван ЖИЛЯК

На КПП «Успенка» 18 октября 2022 года Фото: Иван ЖИЛЯК

На КПП «Успенка» 18 октября 2022 года Фото: Иван ЖИЛЯК

На КПП «Успенка» 18 октября 2022 года Фото: Иван ЖИЛЯК

На КПП «Успенка» 18 октября 2022 года Фото: Иван ЖИЛЯК

На КПП «Успенка» 18 октября 2022 года Фото: Иван ЖИЛЯК

Планируется, что в пунктах, где был российский контроль, вместо пограничников будут работать представители одного из силовых ведомств. Ожидается, что Росгвардии. Об этом ранее сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Остается паспортный контроль и проверка на ввоз запрещенных вещей. В частности – оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, - сказал Пушилин.

Напомним, что с 5 октября госграница ДНР с РФ получила статус административной. Таможенный контроль в этот день был прекращен.

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