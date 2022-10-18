Как выглядит КПП «Успенка» после снятия пограничного контроля с Ростовской областью

На КПП «Успенка» 18 октября 2022 года
Фото: Иван ЖИЛЯК
18 октября в 13 часов дня по поручению врио Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина министерством государственной безопасности ДНР открыты все пункты перехода с территорией других субъектов Российской Федерации.
Таким образом все контрольно-пропускные пункты на бывшей государственной границе Республики, а ныне административной, больше не осуществляют пограничный контроль.
Корреспондент «Комсомолки» побывал на КПП «Успенка»
На КПП «Успенка» 18 октября 2022 года
Фото: Иван ЖИЛЯК
На КПП «Успенка» 18 октября 2022 года
Фото: Иван ЖИЛЯК
На КПП «Успенка» 18 октября 2022 года
Фото: Иван ЖИЛЯК
На КПП «Успенка» 18 октября 2022 года
Фото: Иван ЖИЛЯК
На КПП «Успенка» 18 октября 2022 года
Фото: Иван ЖИЛЯК
На КПП «Успенка» 18 октября 2022 года
Фото: Иван ЖИЛЯК
На КПП «Успенка» 18 октября 2022 года
Фото: Иван ЖИЛЯК
На КПП «Успенка» 18 октября 2022 года
Фото: Иван ЖИЛЯК
На КПП «Успенка» 18 октября 2022 года
Фото: Иван ЖИЛЯК
Планируется, что в пунктах, где был российский контроль, вместо пограничников будут работать представители одного из силовых ведомств. Ожидается, что Росгвардии. Об этом ранее сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.
- Остается паспортный контроль и проверка на ввоз запрещенных вещей. В частности – оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, - сказал Пушилин.
Напомним, что с 5 октября госграница ДНР с РФ получила статус административной. Таможенный контроль в этот день был прекращен.
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