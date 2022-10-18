Пограничный и таможенный контроль на пунктах пропуска в ЛНР больше не осуществляются

С 5 октября таможенная граница между ЛНР и Россией стала административной Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Луганской Народной Республике на бывших пунктах пропуска таможенный и пограничный контроль больше не проводится. Об этом сообщил журналистам Луганского информцентра временно исполняющий обязанности Главы Республики Леонид Пасечник.

Он отметил, что работа пунктов была упразднена.

- Уже с 11 октября мы не осуществляем ни пограничный, ни таможенный контроль на пунктах пропуска. Пункты пропуска упразднены, - заявил Леонид Пасечник.

По словам руководителя Республики, сотрудники пограничной службы, которые сейчас там находятся, занимаются только охраной имущества.

Напомним, ранее Государственный таможенный комитет ЛНР сообщил о том, что с 5 октября таможенная граница между ЛНР и Россией стала административной.

Тем временем в ДНР сняли пограничный контроль с Ростовской областью России. С 13.00 сегодняшнего дня МГБ Донецкой Народной Республики открыло все пункты перехода с территорией других субъектов Российской Федерации.

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