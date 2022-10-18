В ДНР сняли пограничный контроль с Ростовской областью России

Пограничный контроль со стороны Республики был снят. Фото: ТГ Селиванова

С сегодняшнего дня в ДНР сняли пограничный контроль на административной границе с соседними регионами России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности Главы Республики Денис Пушилин.

Он заявил, что пункты перехода станут открыты с 13.00.

- С 13.00 сегодняшнего дня по моему поручению МГБ Донецкой Народной Республики открывает все пункты перехода с территорией других субъектов Российской Федерации и более не осуществляет пограничный контроль, - проинформировал лидер Донецкой Народной Республики.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил, что очереди на КПП выросли в 1,5-2 раза и назвал факторы, которые на это повлияли. Прежде всего, значительно возрос поток желающих пересечь бывшую границу. С другой стороны, в связи с ростом опасности терактов проводится более тщательный контроль за перевозимыми грузами. Для исправления ситуации он поручил председателю Правительства Республики ликвидировать посты ДНР. Также в пунктах, где был российский контроль, вместо пограничников будут работать представители одного из силовых ведомств. Предположительно, Росгвардии.

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