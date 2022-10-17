Денис Пушилин сообщил, когда не будет больших очередей на бывшей границе с Россией

После объединения с Россией очереди на КПП выросли в 1,5-2 раза. Фото: ТГ/Селиванова

Сегодня, 17 октября, в телеграм-эфире врио Главы ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос жительницы Донецка Оксаны о работе пунктов пропуска на бывшей границе с Россией.

- С 5 октября госграница ДНР с РФ получила статус административной. Таможенный контроль прекращен. Остается паспортный контроль и проверка на ввоз запрещенных вещей. В частности – оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, - сказал Пушилин.

Он отметил, что при этом очереди на КПП выросли в 1,5-2 раза. Пушилин назвал факторы, которые на это повлияли. Прежде всего, значительно возрос поток желающих пересечь бывшую границу. С другой стороны, в связи с ростом опасности терактов проводится более тщательный контроль за перевозимыми грузами. Что делается для исправления ситуации?

- Поручил председателю Правительства ДНР ликвидировать посты ДНР – их не будет. Также в пунктах, где был российский контроль, вместо пограничников будут работать представители одного из силовых ведомств. Ожидается, что Росгвардии, - сообщил Пушилин.

Он попросил жителей по возможности воздержаться от поездок в этот переходный период.

Прямой эфир по вопросам интеграции с РФ транслируется в телеграм-канале Пушилина, на официальном сайте Главы ДНР и на телеканале «Юнион».

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