Регионы-шефы помогают восстанавливать школы в Донбассе

Глава Бурятии Алексей Цыденов во время поездки в Старобешевский район

Липецкая область — Володарскому району

Четыре школы в Володарском районе Донецкой Народной Республики были отремонтированы Липецкими специалистами. После завершения работ строители взялись за восстановление еще одного общеобразовательного учреждения. Оценив техническое состояние корпусов, бригады приступили к отделочным работам.

Липецкие строители отремонтировали четыре школы

Также строители из Липецкой области готовят к отопительному сезону котельные в подшефном районе. Специалисты уже подготовили 23 котельных из 28. Еще пять будут сданы в ближайшее время. В правительстве региона-шефа также сообщили, что строители занимаются и водоснабжением в Володарском районе.

Работа по поддержке подшефного района ведется системно. Помогают не только строители, медики, но и простые жители, которые передают помощь. Гуманитарные конвои доставляются регулярно.

Учебники из 16 школ Липецкой области отправили Володарскому району. Фото: Пресс-служба регионального управления образования и науки

Недавно в Володарский район были доставлены учебники, методички, атласы, справочники и другая литература из 16 школ Липецкой области. Также в планах отправка наглядных пособий, спортивного инвентаря, ноутбуков и символики России.

— Мы чувствуем эту поддержку, она осязаемая, а главное — идет от чистого сердца и с благими намерениями, за что огромное спасибо, — говорит жительница Володарского района Ирина Глушко.

Якутия завершает работы по ремонты школы №2 в Кировском. Регулярно доставляется гуманитарная помощь

Бурятия — Старобешевскому району

Старобешевскому району Республики помогает Бурятия. Идет ремонт дорог, водоводов, школ и детских садов. Также в приоритете — подготовка к отопительному сезону.

На восстановление социальной и транспортной инфраструктуры подшефного района из бюджета Бурятии потрачено около 400 миллионов рублей. Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства Бурятии Игорь Зураев.

— Наша работа действительно оценена жителями Старобешевского района, мы сразу составили перечень первоочередных мероприятии на максимальное восстановление инфраструктуры — социальной и транспортной, — говорит Игорь Зураев. — Район (подшефный) у нас сельский, аграрный, пригородный к Донецку, в нем проживает около 50 тысяч человек. Упор был сделан на учрежденья образования. В районе насчитывается 20 школ и 20 детских садов. Из них определили к первоочередному капитальному ремонту 4 школы и 5 садов.

Руководитель компании «Сервис Континент» Василий Кашкин

Первый этап ремонтных работ уже завершен. Сейчас идет второй этап, который не мешает учебному процессу. К концу октября планируется завершить все запланированные работы.

Кстати, в школах подшефного Старобешевского района на классных часах изучают, в том числе, историю и культуру Бярятии.

— Дети даже уже слоган придумали, — говорит Зураев. — С учетом того, что население подшефного района — это потомки греков, населивших эти земли в свое время по призыву Екатерины Второй: «Буряты и греки — братья навеки!»

Якутия — городу Кировское

Городу Кировское поддержку оказывает Якутия. Шефская делегация принимает активное участие в восстановлении социальной инфраструктуры. Как и в других городах – особое внимание образовательным учреждениям. На финише ремонт в школе №2. Работы выполнены на 90 процентов.

Директор школы № 2 Ольга Цюпка

В школу регулярно доставляют гуманитарные грузы, разгружать которые помогает коллектив школы, старшеклассники и местные жители, изъявившие желание оказать свой вклад.

— Разгружаем мебель, пополняем материальную базу школы. Знаем, что это не последняя фура с помощью, - говорит директор школы № 2 Ольга Цюпка. — У нас будет два компьютерных класса, в каждом классе ноутбук, интерактивные доски. Все по последнему слову техники. Мы будем достойной школой и будем давать детям хорошие знания.

— Все оборудование уже здесь, ремонтные работы практически закончены. Работаем без выходных, — говорит руководитель компании «Сервис Континент» Василий Кашкин.

Школа преобразилась, установлены интерактивные доски, завезены новые учебники, мебель — от парт и стульев до шкафов и раздевалок.

— В школе все новое, стены, потолки, пол, мебель. Не хватит слов благодарности, чтобы выразить ее тем, кто работал в нашей школе, — говорит жительница Кировска Татьян Тихонова. — Все сделано для комфорта наших детей. Спасибо Якутии за помощь нашему городу, ее видно везде вокруг

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