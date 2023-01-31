В поврежденной обстрелом ВСУ больнице Новоайдара в ЛНР начали восстановительные работы

Часть помещений медучреждения были повреждены ударной волной, однако несущие конструкции остались в целостности. Фото: СЦКК ЛНР

В больнице поселка городского типа Новоайдар в ЛНР, попавшей под ракетный удар украинских войск утром 28 января, приступили к ремонтным работам. Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко в комментарии информагентству ТАСС.

Она уточнила, что некоторые корпуса медучреждения были повреждены ударной волной, однако несущие конструкции остались в целостности. От ударной волны пострадали окна, двери и котельная.

Новоайдарское территориальное медицинское объединение подверглось вражескому обстрелу из РСЗО «HIMARS». Фото: СЦКК ЛНР

- Проведены работы временного характера, тепловой контур восстановлен собственными силами, - заявила руководитель ведомства.

По словам главы Минздрава, сотрудники больницы продолжают работу.

- Люди приходят, медицинская помощь им оказывается, - говорит Наталия Пащенко.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ открыли огонь по районной больнице в Новоайдаре из РСЗО «HIMARS». В результате обстрела 14 пациентов и сотрудников медучреждения погибли, еще 24 человека получили ранения. Как уточнялось, мирные жители скончались в результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание больницы. Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

СЦКК изъял фрагменты ракеты HIMARS с места обстрела. Фото: СЦКК ЛНР

Тем временем губернатор Тамбовской области России заявил, что поможет подшефному Новоайдарскому району с восстановлением больницы. Максим Егоров отметил, что сейчас будут определяться виды и тип разрушений, а после регион-шеф отправит на место специалистов.

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