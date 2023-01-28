Тамбовская область поможет восстановить разрушенную ВФУ больницу в Новоайдаре

В результате обстрела повреждена больница и шесть жилых домов. Фото: СЦКК ЛНР

Регион-шеф Тамбовская область поможет восстановить разрушенную украинскими боевиками больницу в Новоайдаре. Сейчас определяются тип и виды разрушений, а после этого в подшефный город отправятся специалисты. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

— В нашем подшефном Новоайдарский районе прилетели американские HIMARS в детское отделение. К счастью, детей там не было. Есть жертвы. Сейчас будут определяться виды и тип разрушений. Будем высылать туда наших специалистов и помогать восстанавливать больницу в будущем, потому что больница — это одно из главных социальных учреждений, в котором находятся и лечатся наши жители, — отметил губернатор.

Напомним, что украинские боевики обстреляли больницу в Новоайдаре около 07:30 28 января с применением американской реактивной системы залпового огня «HIMARS». В результате украинской агрессии погибли 14 мирных жителей, и еще 24 человека среди пациентов и сотрудников больницы получили ранения.

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