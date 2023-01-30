Взаимодействие вузов вернет Донбассу звание промышленного сердца России

Никите Анисимову (слева) образовательную базу Донбасского технического института показал его ректор Дмитрий Вишневский

Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов посетил с рабочим визитом Луганскую Народную Республику. Он побывал в ряде вузов. В первую очередь в кузнице кадров для промышленности – в Донбасском государственном техническом институте (ДонГТИ).

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В ПОМОЩЬ

Знакомство с алчевским институтом началось с музея его истории. Затем Никита Юрьевич посетил лаборатории и мастерские кафедр «Горной энергомеханики и оборудования», «Обработки металлов давлением», «Металлургии черных металлов», а также «Технологии и организации машиностроительного производства».

Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов посетил с рабочим визитом ЛНР

После ректор Высшей школы экономики и коллектив ДонГТИ на круглом столе обсудили будущую совместную работу. Анисимов напомнил о синхронизации образовательных программ вузов ЛНР и других российских регионов. По его словам, делается все, чтобы переход на единые стандарты был «максимально быстрым, легким и бесшовным».

Еще Никита Анисимов принял участие в открытии психологического центра в техническом институте. Как рассказал ректор алчевского вуза Дмитрий Вишневский, помощь специалистов прежде всего нужна студентам из освобожденных территорий, а также демобилизованными ребятам. Сейчас в новой структуре института работают два психолога.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СОТРУДНИЧАЕТ С 17 ВУЗАМИ РФ

Ранее о сотрудничестве договорились Донбасский и Кузбасский технические институты. Представители этих вузов обсудили вопросы совместных сетевых форм обучения, курсов повышения квалификации преподавателей, взаимный обмен научной литературой не только по горному делу, но и машиностроению и химическим технологиям.

Ректор Донбасского технического института Дмитрий Вишневский, заместитель министра образования и науки ЛНР Лейла Зотова и ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов (слева направо) в музее истории алчевского вуза

На сегодня ДонГТИ договорился о сотрудничестве с семнадцатью образовательными и научно-исследовательскими организациями Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Белгорода, Брянска, Костромы, Липецка, Новочеркасска, Орла, Перми, Ростова-на-Дону, Шахты, Тамбова, Тюмени. Установленные связи имеют важное практическое значение.

- В рамках этих договоров предусмотрено использование лабораторной базы вузов-партнеров для проведения исследований учеными в рамках выполняемых ими работ, в том числе диссертационных. Имеется возможность публикации наших научных разработок в сборниках и журналах этих научных организаций, а их сотрудников - в сборниках ДонГТИ, - отметил проректор по научной работе Донбасского технического института Сергей Куберский.

ВЫРАБОТАТЬ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ!

Никита Анисимов посетил и Луганский государственный педагогический университет, на базе которого состоялось заседание рабочей группы по развитию наук об образовании Совета ректоров вузов Юга России и российской академии образования (РАО).

Лейла Зотова, Никита Анисимов, Дмитрий Вишневский (слева направо)

- Мы всецело поддерживаем создание этой рабочей группы и уверены, что совместно нам предстоит выработать новую эффективную стратегию педагогического образования в Донбассе, - сказал первый заместитель министра образования и науки ДНР Олег Трофимов.

Президент РАО Ольга Васильева напомнила, что Владимир Путин объявил этот год Годом педагога и наставника.

- Прилагается много усилий для подготовки педагогических кадров. Для того, чтобы воспитать педагога, мы должны воспитать в человеке психолого-педагогическое мышление, - отметила она.

Основная задача российского образования, которую обсуждали на заседании, - сохранить и повысить престиж педагогической профессии.

Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов, ректор Луганского аграрного национального университета Вадим Матвеев и ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов на круглом столе по вопросам совместных исследовательских проектов

- Кадровый вопрос в России поставлен остро. Это та проблема, которая требует скорейшего решения. Я уверен, что наша совместная работа позволит выработать механизм выхода из кадрового кризиса, и повысит качество образования в наших школах и организациях высшего образования, - подчеркнул заместитель Полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба.

Никита Анисимов во время визита в Луганск посетил и государственный аграрный университет. Там участвовал в заседании круглого стола вместе с преподавателями вузов ЛНР. Повестка коснулась вопросов совместных исследовательских проектов и возможности предоставления именных грантов Высшей школы экономики.

По оценкам экспертов, интеграция ЛНР с Россией позволит ускорить поднятие и дальнейшее развитие экономики Донбасса, укрепить и развить промышленность, улучшить жизнь людей и прекратить отток молодых квалифицированных кадров.

Заседание рабочей группы по развитию наук об образовании Совета ректоров вузов Юга России и российской академии образования

СПРАВКА «КП»

Высшая школа экономики - исследовательский университет, осуществляющий научно-образовательную, проектную, экспертно-аналитическую и социокультурную деятельности на основе международных научных и организационных стандартов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студент-фронтовик из Луганска рассказал Владимиру Путину о своем желании работать в ФСБ

Президент России пообещал учесть его желание (подробнее)