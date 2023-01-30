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Общество30 января 2023 7:00

Взаимодействие вузов вернет Донбассу звание промышленного сердца России

В Луганске ведущие российские ученые обсудили способы ускорения развития экономики нового субъекта РФ
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Никите Анисимову (слева) образовательную базу Донбасского технического института показал его ректор Дмитрий Вишневский

Никите Анисимову (слева) образовательную базу Донбасского технического института показал его ректор Дмитрий Вишневский

Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов посетил с рабочим визитом Луганскую Народную Республику. Он побывал в ряде вузов. В первую очередь в кузнице кадров для промышленности – в Донбасском государственном техническом институте (ДонГТИ).

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Знакомство с алчевским институтом началось с музея его истории. Затем Никита Юрьевич посетил лаборатории и мастерские кафедр «Горной энергомеханики и оборудования», «Обработки металлов давлением», «Металлургии черных металлов», а также «Технологии и организации машиностроительного производства».

Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов посетил с рабочим визитом ЛНР

Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов посетил с рабочим визитом ЛНР

После ректор Высшей школы экономики и коллектив ДонГТИ на круглом столе обсудили будущую совместную работу. Анисимов напомнил о синхронизации образовательных программ вузов ЛНР и других российских регионов. По его словам, делается все, чтобы переход на единые стандарты был «максимально быстрым, легким и бесшовным».

Еще Никита Анисимов принял участие в открытии психологического центра в техническом институте. Как рассказал ректор алчевского вуза Дмитрий Вишневский, помощь специалистов прежде всего нужна студентам из освобожденных территорий, а также демобилизованными ребятам. Сейчас в новой структуре института работают два психолога.

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Ранее о сотрудничестве договорились Донбасский и Кузбасский технические институты. Представители этих вузов обсудили вопросы совместных сетевых форм обучения, курсов повышения квалификации преподавателей, взаимный обмен научной литературой не только по горному делу, но и машиностроению и химическим технологиям.

Ректор Донбасского технического института Дмитрий Вишневский, заместитель министра образования и науки ЛНР Лейла Зотова и ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов (слева направо) в музее истории алчевского вуза

Ректор Донбасского технического института Дмитрий Вишневский, заместитель министра образования и науки ЛНР Лейла Зотова и ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов (слева направо) в музее истории алчевского вуза

На сегодня ДонГТИ договорился о сотрудничестве с семнадцатью образовательными и научно-исследовательскими организациями Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Белгорода, Брянска, Костромы, Липецка, Новочеркасска, Орла, Перми, Ростова-на-Дону, Шахты, Тамбова, Тюмени. Установленные связи имеют важное практическое значение.

- В рамках этих договоров предусмотрено использование лабораторной базы вузов-партнеров для проведения исследований учеными в рамках выполняемых ими работ, в том числе диссертационных. Имеется возможность публикации наших научных разработок в сборниках и журналах этих научных организаций, а их сотрудников - в сборниках ДонГТИ, - отметил проректор по научной работе Донбасского технического института Сергей Куберский.

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Никита Анисимов посетил и Луганский государственный педагогический университет, на базе которого состоялось заседание рабочей группы по развитию наук об образовании Совета ректоров вузов Юга России и российской академии образования (РАО).

Лейла Зотова, Никита Анисимов, Дмитрий Вишневский (слева направо)

Лейла Зотова, Никита Анисимов, Дмитрий Вишневский (слева направо)

- Мы всецело поддерживаем создание этой рабочей группы и уверены, что совместно нам предстоит выработать новую эффективную стратегию педагогического образования в Донбассе, - сказал первый заместитель министра образования и науки ДНР Олег Трофимов.

Президент РАО Ольга Васильева напомнила, что Владимир Путин объявил этот год Годом педагога и наставника.

- Прилагается много усилий для подготовки педагогических кадров. Для того, чтобы воспитать педагога, мы должны воспитать в человеке психолого-педагогическое мышление, - отметила она.

Основная задача российского образования, которую обсуждали на заседании, - сохранить и повысить престиж педагогической профессии.

Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов, ректор Луганского аграрного национального университета Вадим Матвеев и ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов на круглом столе по вопросам совместных исследовательских проектов

Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов, ректор Луганского аграрного национального университета Вадим Матвеев и ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов на круглом столе по вопросам совместных исследовательских проектов

- Кадровый вопрос в России поставлен остро. Это та проблема, которая требует скорейшего решения. Я уверен, что наша совместная работа позволит выработать механизм выхода из кадрового кризиса, и повысит качество образования в наших школах и организациях высшего образования, - подчеркнул заместитель Полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба.

Никита Анисимов во время визита в Луганск посетил и государственный аграрный университет. Там участвовал в заседании круглого стола вместе с преподавателями вузов ЛНР. Повестка коснулась вопросов совместных исследовательских проектов и возможности предоставления именных грантов Высшей школы экономики.

По оценкам экспертов, интеграция ЛНР с Россией позволит ускорить поднятие и дальнейшее развитие экономики Донбасса, укрепить и развить промышленность, улучшить жизнь людей и прекратить отток молодых квалифицированных кадров.

Заседание рабочей группы по развитию наук об образовании Совета ректоров вузов Юга России и российской академии образования

Заседание рабочей группы по развитию наук об образовании Совета ректоров вузов Юга России и российской академии образования

СПРАВКА «КП»

Высшая школа экономики - исследовательский университет, осуществляющий научно-образовательную, проектную, экспертно-аналитическую и социокультурную деятельности на основе международных научных и организационных стандартов.

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